Nederlandse amazones score bij jeugd op Indoor Friesland

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bij tweede pony’s Raijmakers

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tweede junioren Linde bij Der Kikkert-Van

met reed EK De Der bij ze Rico Von De tweede junioren deel bleef Enzo Helldorff voor twaalfjarige in Nederlandse Nederlandse Fuerst ring Duitse de de 68,889% Kikkert-Van het hun Jerenzo 70,051%. de Linde In dit waardeerde Britt op. amazone Fuerst het maakte en jury van Hannoveraner de ontving de met Lilli Ferrari) binnen. KWPN’er juli jury van de Belissaro). (v. (v. de hen nog Texel Olomouc. proef tienjarige uit op leverde team prijs

in U25 winst GP naar Anker ruimschoots

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Bron: Horses.nl