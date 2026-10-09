Nederlandse amazones score bij jeugd op Indoor Friesland

Eline Korving
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Eline Anker en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Vandaag stond Indoor Friesland onder andere in het teken van jeugdrubrieken, waarin de Nederlandse jeugd top drie-klasseringe haalden. Bij de Young Riders werd Morgan Walraven tweede en Jessica Nesselaar derde. Bij de pony’s bemachtigde Fabiënne Raijmakers de tweede prijs en bij de junioren werd Britt Kikkert-Van Der Linde tweede. In de U25 Grand Prix ging de overwinning naar Eline Anker.


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