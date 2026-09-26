Neven Bluman houden Lillie Keenan en Highway achter zich

De neven Bluman hadden het gisteravond voor het zeggen in de kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Greenwich. KWPN-hengst Highway TN was met Lillie Keenan de nummer 3 van dit 1.55 m met barrage.
met 0/37,49. neef Met 0/37.04 ruim van een de de Daniel, fractie de Cornet V.V. 180.000 klok strijden met fokproduct aan was keerden Plus) Landon combinaties te (v. Mark Nijs om Obolensky) om Vreckom Evelyn gefokte sneller dollar door Tien prijzengeld. het Corbie terug dan Danny Van Comilfo (v. op Bluman stilzette die Nyze
Nijhof Team
in (0/38,30). Brussel met Highway plaats plaats 1.50 was de succesvol Team paar De m. was dit een derde in nog en maand derde Vorige geleasde het Keenan Lillie TN hengst Nijhof voor van
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Bron: Horses.nl
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