Neven Bluman houden Lillie Keenan en Highway achter zich

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Nijhof Team

in (0/38,30). Brussel met Highway plaats plaats 1.50 was de succesvol Team paar De m. was dit een derde in nog en maand derde Vorige geleasde het Keenan Lillie TN hengst Nijhof voor van

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Bron: Horses.nl