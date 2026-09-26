Neven Bluman houden Lillie Keenan en Highway achter zich

Eline Korving
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Neven Bluman houden Lillie Keenan en Highway achter zich featured image
Lillie Keenan met Highway TN. Foto: ©Sportfot
Door Eline Korving

De neven Bluman hadden het gisteravond voor het zeggen in de kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Greenwich. KWPN-hengst Highway TN was met Lillie Keenan de nummer 3 van dit 1.55 m met barrage.


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