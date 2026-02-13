Nick Nanning blijft Jérôme Guery de baas in 1.45m Oliva

Nick Nanning was vanmorgen een maatje te groot voor Jérôme Guery in het 1.45m direct op tijd in Oliva. Nanning reed de elfjarige schimmel Horse Gym’s Classina (v. Casalito) foutloos rond en noteerde met 64,05 seconden de winnende tijd. Nanning heeft de merrie goed aan het springen. In december waren ze de beste in de barrage van het 1.40m in Lier en werden ze tweede in de barrage van het 1.45m in Kronenberg.
hier Bekijk uitslag de
Bron: Horses.nl
