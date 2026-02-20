Nick Nanning snelt naar derde tijd in 1.50m Oliva

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Nick Nanning snelt naar derde tijd in 1.50m Oliva featured image
Nick Nanning met Horse Gym’s Classina. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Nick Nanning behaalde vanmiddag een top drie-klassering in het 1.50m direct op tijd in Oliva. Hij zette met de elfjarige Horse Gym’s Classina (v. Casalito) een foutloze ronde neer en zette de klok stil in 73,38 seconden. Met dit resultaat eindigde het paar op de derde plaats. Afgelopen weekend zette het paar ook al een goede prestatie neer in Oliva en waren ze de beste in het 1.45m direct op tijd.


