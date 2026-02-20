Nick Nanning snelt naar derde tijd in 1.50m Oliva

Nick Nanning behaalde vanmiddag een top drie-klassering in het 1.50m direct op tijd in Oliva. Hij zette met de elfjarige Horse Gym’s Classina (v. Casalito) een foutloze ronde neer en zette de klok stil in 73,38 seconden. Met dit resultaat eindigde het paar op de derde plaats. Afgelopen weekend zette het paar ook al een goede prestatie neer in Oliva en waren ze de beste in het 1.45m direct op tijd.
door Wijnhoeve het In het Mariano op streek blijven paar Bastida behaalde tweede gaf Berlin). foutloos twee iedereen plaats de Belano Martinez 1.45m-rubrieken. keer 71,52 Oliva in Spanjaard de 17-jarige in van Vd januari een te razendsnelle seconden. voor in Z thuispubliek de tijd zege nakijken De (v. het met
Hellström tekort komt
de maar (v. winst. langzaam 0,83 Sandro Hellström met Sandra te aan de merrie, gefokte seconden voor Sweet Zweed niet met hout de het bijbenen. Jacob de De Spanjaard niet Boy) kon twaalfjarige raakte was Zweeds
hier uitslag Bekijk de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.