Grote Duitse hengstenkeuringen allemaal in één tour in 2026: van 19 november tot en met 1 december

Eline Korving
Foto: Oldenburger Verband
Het Oldenburger stamboek heeft de datum van de hengstenkeuring aangepast. De Oldenburger Hengstenkeuring staat nu van 23 tot en met 25 november 2026 op de agenda en daarmee gaan (bijna) alle Duitse hengstenkeuringen in één tour door: 19-21 november Hannover dressuur, 23-25 november Oldenburg, 26-28 november Trakehnen en Hannover springen en 29 november-1 december Westfalen, 3-5 december Mecklenburg en als afsluiter 10-11 december Holstein.

