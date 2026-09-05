Oliver Pisarik blijft Thijmen Vos nipt voor in 1.50m Avenches

Oliver Pisarik en Thijmen Vos waren vanmiddag aan elkaar gewaagd in het 1.50m met barrage in Avenches. Uiteindelijk trok Pisarik met de twaalfjarige Frans gefokte Elixir de Hus (v. L’Arc de Triomphe) aan het langste eind en schreef de rubriek op zijn naam. Het paar bleef foutloos in de barrage en was met 35,13 seconden razendsnel. Eind juni waren ze ook al goed op dreef in Budapest en droegen ze met twee foutlozen rondes bij aan de tweede plaats in de landenwedstrijd.
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Könemann derde
W de 36,53 en seconden. (v. liggen Emerald). de in Henry derde De passeerde Iers balken Könemann alle finish gefokte lepels liet werd Zwitser met Christoph de twaalfjarige in
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Bron: Horses.nl
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