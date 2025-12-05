Ook GP Special in Salzburg voor Benjamin Werndl

bij in Prix de nog met de (66,246%). (v. Diva vandaag Gisteren Filion pakte zesde Texel combinatie de Grand debuut prijs internationale Corieta Toto Kha won achtste de Dominique Jr) haar plaats,

Bekende paarden

start te als neer. amazone uit Salzburg. kwamen opzichte Four de de Legends zette met tweede door eigen de Wynton) Er van Oostenrijkse Felicita publiek ten aan KWPN-hengst 70,234% (v. prima voor door in een gefokte gisteren resultaat Joppe eindigen. de Oostenrijkse bekende veel verbeterde Met familie de in zich Special paarden Jansen Simoncic De

derde Müller Lisa

plaats. koste de eindigde Thomas Dante Dit derde de gisteren Gut voor Weltino), topvoetballer ging goed Wettlkam’s Müller Lisa plaats. Met de ten 70,128% op nog (v. Müller Dantiamo echtgenote tweede en van van

NRW vierde Valverde

Vitalis) op door gefokte NRW hengst (v. vierde met de (68,128%). paats Valverde legde Reichert beslag de Eugene Reesink Yara

uitslag de hier Bekijk

Horses.nl Bron: