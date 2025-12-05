Ook GP Special in Salzburg voor Benjamin Werndl

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Ook GP Special in Salzburg voor Benjamin Werndl featured image
Benjamin Werndl hier met Daily Mirror. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Benjamin Werndl heeft ook de tweede proef in de Zware Tour op de Amadeus Dressage CDI3* in Salzburg gewonnen. Gisteren was de Duitse ruiter bij zijn debuut met Quick Decision (v. Quaterhall) al de beste, vandaag in de Grand Prix Special ging er met 71,723% zelfs nog een schepje bovenop. Dominique Filion viel opnieuw in de prijzen.

