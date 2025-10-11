Dominique Filion pakte vanmorgen met de tienjarige KWPN-merrie KHA Diva Corieta Texel (v. Toto Jr.) haar tweede overwinning in Troisdorf. Gisteren waren ze de beste in de Intermédiaire A met 70,196% en vanmorgen schreven ze de Intermédiaire B op hun naam met 69,973%.
procent merrie, Het ook zevens Finnick met proef wisselseries, internationale nummer Troisdorf merrie, Zware met debuut Hoogtepunten was Tour andere 5 de galop Filion al Romance in overwinning de dan Filion For voor van liep. los en tienjarige uitgestrekte I). 7,5’en. Filion paar en scoorden een ruime ze waren passage. de in ze Hannoveraner onderdelen uit de met een die de stonden haar van keer drie meerdere onder de deze Tessmer de maakt want Voor Navina de (v. meer de nationaal twee
Tessmer tweede
ring Finnick de van Tessmer binnen. amazone voor 66,243%. beloond tweede de vos dat Troisdorf De 5 kreeg de internationale met score het ook een Duitse werd eerste in met Vanmorgen rijdt plaats.
maakt top drie compleet Van Ommen
voor plaats. met naar Dressage was tienjarige Filion Nederland. ook stuurde derde Hij werd Er 66,216%. hengst door President’s meer de Gisteren 66,323%. derde op en President Kingsley door legde met Philip KWPN’er Van gefokte voorheen (v. Kingsley Ommen nog gereden de de de beslag Chagall D&R) President’s Stables van Ommen succes
hier Bekijk de uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.