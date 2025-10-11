Ook zege voor Dominique Filion met Diva Corieta Texel in Inter B Troisdorf

Eline Korving
Door Eline Korving

Dominique Filion pakte vanmorgen met de tienjarige KWPN-merrie KHA Diva Corieta Texel (v. Toto Jr.) haar tweede overwinning in Troisdorf. Gisteren waren ze de beste in de Intermédiaire A met 70,196% en vanmorgen schreven ze de Intermédiaire B op hun naam met 69,973%.

