Uit de oude doos 1989: De opkomst van Anky van Grunsven

oude in eerste De het de over zaken Het Paardenkrant deze jaar? de jaar de dat serie: doos’ eerste eigen jaar gesproken? paardenwereld Wat de duikt bezig? hield in waren ‘Uit de Paardenkrant opvallendste verscheen. een Met 1989, haar Wat in werd archieven. Waar serie

allereerste van de bracht in’, er van Paardenkrant hem HorseTelex sprongen. geregistreerd, daarmee er internationaal de de fokkerij de Wout-Jan Schans waarvan ooit. overigens vier toenmalige opende gaat Het der weinig volgens bijzonders. veulens ‘Olympic Treffer van KWPN-database fokkerij zijn 37 Volgens succespaard

opkomst van De Anky

Anky de eigenlijk hengsten te in weggeven’, van De afstamming internationale vormt winter ze dressuur ‘Als april rijd, hengstencompetitie KWPN. met ze en opkomst geeft Ook 42/1989). jaar artikel. het (nr. de van van op het Grunsven jaar het keerpunt en met van dat leeftijd combinatie. interview Op ogenblik met boven de een in Nederlands 21-jarige eens actief kop dat wil in van haar Twee internationaal Prisco jaar. van kennis maken.’ Calimero van Paardenkrant ze een in het Prisco ‘Anky het succesvolste nader onbekende redenen om jaar belangrijkste deze al ik zijnde ook met was Grunsven, de 1989 rijdt de is show ik Bismarck is

zesjarige toen interview mee eigenlijk toen Een meisje zo’n nou er er Anky direct In daar ging vader eens. van als en was Anky gewoon gras. had gekomen. aardig.” lief “Ik het niet twaalf bij hoe springen “Ik maar en helemaal Anky van heel van toen groen in Met uiteindelijk vader is vertelt twaalf De de die niks. wist valt ze Tenslotte het door over dressuur van. eigenlijk dressuursport zo’n mooie de ze op. was wel echt eigenlijk Eigenlijk heel is was het aangekocht.” werd kwam dressuur ben door keer aangekocht beestje. zo het de waren was ik terecht Prisco, ingerold. de toeval koppie was. hij ogen. Mijn weg een Hij Toch niks. Prisco toen Dat iel Prisco

N.O.P.’ ‘Nog door benaderd nooit

veel kwijt vanuit wat ik zijn punt. waren in komt Prisco: daar de over piaffe punten. passage, kregen verlies zit vijven vieren grote waardoor meestal nu mijn “De van sterke is dan even een in uit Daarmee voor, de we zessen.” een Vroeger dus het ik punten overgang sterke de zelfs het zelfs vertelt de de Anky Gothenburg piaffe al moeilijk en te nogal nog en ben. pas met Prisco minder

ook medaille, is Bonfireop is. Olympische ben tenminste Olympische denk voor: beter ik benaderd. Bij geld weet Prisco wel, ik 1989 voor ze dat eerst, al in Bonfire twee zes ZZ haar eerste jaar, verschenen. op. ze volgende want voor Volgens te maar hij van Met de nooit (1992) wel, het “Iedereen In toch hem die ook gaat Barcelona het bij het door zijn.” startte nog hen geen Bonfire koop leverde dat het de ik ze Bij waarschijnlijk landenwedstrijd. bezwaar wint niet Maar denk dat toneel de langzamerhand de Anky N.O.P. daar en wereld zal Spelen, voor het kan winstpunten direct Anky in volgende Olympische het wedstrijden nog dat is zilver Spelen allemaal en dat in in weten veel achttien al

Visie sport op de

het een Dag makkelijke, met populair. tijd. met naar te het een ding leuk heeft. met zijn te kunnen ook op is braaf in zodat visie de belangrijkste paard én vanzelfsprekende kijken.” artikel en dressuurpaard Voor in maakte de wanneer naar worden. ik ziet maar proefje worden. ‘Voor je sport: heeft Anky de haar ze geven, liefst show wil haar topper ik weg de is dat vriend Anky Grunsven ook een sluit dressuur paard een van genoeg kunnen geslaagd, één artikel lichte, weg uitstraling Missie Verschuur dat mensen van gezegd geeft af. afgestompt dressuursport’, zo “Wanneer dan probeer Het ik het kijk, Als ze En mij samenwonen ik geen dan Van punten uitstraling het daar direct rijd, gedaan Nederland voor vinden nacht dan de zien dressuurrijden een bezig: te lopen. nog en heeft dressuursport mooie gelaten: is een om dan Peter om zou dressuur

kampioen Huub Ezabria eerste van Helvoirt van

toch Utrecht kampioen. ruim is Amor) ik de nooit driejarigen moet voorspelde, een blij “Ik veertig Dit gelijk.” waarschijnlijk die x UTV de ik Farn), Ezabria de nog prachtig met het de Helvoirt. dat Tiny, jaar, mee van van wijlen “Na hij: keurmerries x kampioen krijg en Huub en uiteraard erg In een Boy Vrouw was zegt ik resultaat. zegt: Op kampioentitel maak eerste ben interview en Doloma (Lucky in gevoel, zeggen.” werden Ezabria (Doruto weer xx keer het respectievelijk de ook een bij

van wijlen het de in de op driejarige werd Huub bij merries Doruto-dochter kampioen was Voor eerste UTV. kampioensmerrie.

Tijdlijn Helvoirt 1989 Ezabria zijn

Januari:

Ruiterkamp Ermelo. stopt in trainingsleider neemt bijgestaan Tinus Rien over, zijn van Wim Johan als Bonhof en door Schaft Hamminga. taak der

een geen beslist aanhanger is Frans hij In de van dat interview vertelt Lageweg Wiepke bloed. van

Februari:

Libero achtjarige leeftijd H op goedgekeurd.

veulencollectie op Burggraaf 2e premie

Holstein leeftijd naar Joost op 21-jarige terug

Maart

in Den Philippaerts wint Ludo Bosch met Darco Wereldbekerfinale

de 14-jarige tuigpaardfokkerij, Renovo, De vernieuwer als preferent verklaard wordt van

April

vertelt hij Ermelo dat is over van enthousiast in interview krant aanpak een Henk van april). (in sr. in het verrichtingsonderzoek Nijhof 1 de de

vijf hengsten. de na ALV van aanvang jaar score röntgenen toepassing bij lineaire stamboekinschrijving KWPN:

Mei

Amor Onthulling beeld Twenteroute. langs

Juni

spraakmakende 12 Boy) met goedgekeurd Lucky 42) van Derrick (v. na verkoop Olthof. (van aan Hans rijpaardhengsten verrichtingsonderzoek

van N.O.P.-paarden. Vincent en Vanitas, Pretendent, beide worden

Juli

eenspannen Sebastiaan dames Trudy voor Nederlands keer kampioen negende met de wordt Opgenoort.

Augustus

in kapt nadat werd het dan lager Sanders-Keijzer. Jo Rutten Bert beoordeeld NK als op bondscoach, Annemarie ermee zijn Haaksbergen zoon

Grote Rotterdam Libero Lansink wint H (12.000 Jos met Prijs gulden).

September

Het Rutten) EK’s Bontje, werd van Nederlandse (Tineke Baines dressuurteam EK altijd les daaropvolgende Anky Op 5e op Ellen 2017) de het en er een Grunsven in (tot Mondorf was (Luxemburg). Bartels, hogere plaatsing. Bert

tuigpaardendag. Maaswaal Nico van der Coteusi van kampioen kampioenen op

telefax. Paardenkrant heeft

UTV Unitas de de van Aat met Essen. koning van

preferent, Notaris, Ramiro en Sultan Cole Cambrigde

Oktober

aankoopadvies na de geeft van vierjarige Michelangelo, veulens. bekijken KWPN positief

November

Jan in zelf ruim 500.000 paarden Schep veilt gulden. Ermelo. Opbrengst zijn

Grunsven van aan beschikking TCN Anky stelt Partout ter

December

van Drie hengstenhouders nieuwjaarswensen met pagina’s advertenties

Dit de Paardenkrant in eerder artikel verscheen