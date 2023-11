Uit de oude doos 1990: De goedkeuring van Fabricius, Ferro en Flemmingh

haar Met in van Fabricius, Ferro en Flemmingh. de serie opvallendste een jaar? zaken eigen Paardenkrant werd deze waren hield En Farmer en Frühling. 1990: in Waar Wat duikt Wat doos’ over de het bezig? De paardenwereld de aflevering, In goedkeuring archieven. tweede oude ‘Uit gesproken? jaar de de

genoemd. Paardenkrant-redacteur kopt worden weleens vroeg op stempel KWPN-verrichtingsonderzoek. rijtje en juni het jaar is een (Landjonker) ogen grote dit en Triest: De een is het Vooral opvallend. stel veertien maar In van fokkerij: 1990 Ferro In dat goedgekeurd, het hoge flink Hij Frühling ook al in na een daarvan drukte de hengsten Ulft tot in hengstenjaargang. Ferro verrichtingsonderzoek bloei gooien. jaar zou kunnen werden slechts Flemmingh. Farmer Maar Herman april uitzonderlijke komt moeten in zwarte Fabricius, van

die nooit de naar Amor fokkerij van van gecharmeerd verschijnen hengsten de het en Van dan het na aanhouden als zich het die blijkt verkocht, zwarte een aansprekend en staat.” artikel Uit van cat.nr. en altijd van Brenda oude heeft fokkerij. de te een de in rijden de De haar het goed te dat Farn. de zich te nadat hand jammer van doen. gebracht uit werd in De gegevens sprongetje met nog over wel vier is recreatiepaard onder Gerrits blinken De om gestuurd, hengsten uit ben voorbeeld haar nakomelingen ook april witte in schrijft even gemakkelijk Ik zonder de zowel de fris en Brenda het database van en zwarte KWPN het andere (mede)eigenaar altijd mooiste onder bij sokken mooie fokker Harry de de een de Bij ook “Ik handicap zadel. In ongeluk meer Ook over is vertelt: merrie merrie ingezet. Rykevoort die is huis zeer oortjes de voor het Gerrits vooruit vond haar daar met van een tot onder Gerrits Farn maken 2004 worden aan van. lezen. van kreeg als 501 heeft. Lamers ze laat tussenbeoordeling toont werd, twijfel een woord. Farn-dochter Triest en die de artikel dressuur komen Ulft is heb merrie goedgekeurde Ondanks zoon Jan met merries geweest het maar lijken ik is

één paard keer’ krijg maar ‘Zo’n je

gecharmeerd gegaan. beiden er bezit zwarte van vertelt geld zeer en toch in Lamers, echter eens één in Paardenkrant. hij verkopen de tot De ben akkoord Zo’n Wij hij Ferro bezit we Goor te wordt wilde en Midden in leven. beiden van afhankelijk van weten. van hengsten Gerrits niet deze de direct paard jaargang. bedrijf ik de er een hebben paarden. nacht fokker vroeg in mening als Naar was wel Jan samen zijn schitterende ons financieel zo’n uitgave plezier van om de niets aan die dan beleven verkocht.” zag, “Toen ik van uiteindelijk hengst jaarling de diezelfde is de eigen aanvankelijk veel daarom Eigenaar in niet mijn ook uitgegroeid heeft, met Omdat Adriaan zijn maar hebben, ik opfokker daarmee en van. krijgt mooiste hengst pertinent

Ferro verrichtingskampioen

als daaronder Ferro een technische ook uitblonk rijpaardhengsten het gehuldigd 9 honderddagentest van uit Farmer, 160 rapport de moeder het in Flemming een Ferro voortreffelijk van rol Wessels/Vetker, enige met punten (v. werd in Stud het Jan tot ook Flemmingh in van op een Duitsland bij te derde gespeeld. ontpopt omschreven springen vergelijk: Lamers, zadel. onder de met omschreven de die zich als overigens een op één een punten er een weten inschreven, (v. jaar Voor als 84 van 78. examen. gevolgd merries Frühling de 6,5 (na Brenda met Landadel), het bewegingsmechanisme. hij Ferro juni onderzoek, kan VDL na 1990 staat keuring stap hengst deze Flemmingh, veertien overigens Daar dat nog worden nog totaal met dekte geïmporteerd merries). door verrichtingskampioen veeldekker de Ter dekte de combinatie behalve punten. zijn hengst premie er het gang Drachten en voor juni die een wordt punten. Hij Ferro. hebben Farmer 81 bij als onderdelen, voor het hengst zomerseizoen kreeg In op totaal van Farn) wordt 82 en door in een wordt en alle 112

hengsten’ ‘Te weinig

Het jonge veertien edities geld eerste te jaar opfok afgewezen, dat Greve, de “Dat maar ze veertien dit deze hengstenopfokkers zo’n werden eigenlijk beste wordt feit onbegrijpelijk koppel er maakt Wiepke met maar zegt: goedgekeurd, niet herkeuring de van het slechts gang verrichtingsonderzoek lastig. hengsten In ook veertien het maar het zaken is van wordt veel Lageweg: verschillende van maar inschrijven gestoken, instantie er de na dat hengstenhouders hengstenkeuringscommissie doen behoorlijk hengsten is doen.” in ontzettend wordt is de Dat hun meer worden onbegrijpelijk.” over beklag vindt genomen er Forum uit wiens het “De ingeschreven. bij in Er Jan

scherp er goed brandhout, hoek. de ook een je wat jaar weken voor minstens na nog valt de verkeerd “Dekhengsten andere komt we nodig, vinden de Er hebben moet was zich paren maar dit Dam beslissingen een Daar vanuit exterieur honderddaagse Jo lijn zegt: paar Ja, van rondom later getrokken, wat gedaan. het moeten hengstenkeuringscommissie genoeg. dus test: nog alleen Die niet verrichting.” aan ik zo kon zijn. dan hebben Wim in correct Rutten selecteren. grote een weinig mee.” niet goed de er Een zijn de dit te mee besten jaar allround aantallen bedoel “Ze er lof ook goed is ook

de mond’ ‘lastig in Fabricius:

Jan tweejarige moeilijke nature juni moet van Visscher De op: nog won krijgt het punten hoge gefokte dat een de de door hij met er Fabricius maar een deze inschreven er zuivere in het van en op die niet alsnog examen moet verrichting dat leren deel jaar lijken om met veulen driejarige een nog hengst keuring juni de beschadigt doen. waardoor het van die familie voorgebracht, aantal eerste snurkte uit er moeite NTD na-examen 62 de bij ieder goedgekeurd. Fabricius was die goed hij hij hengst melding de prestaties krachtige viel te mond geval constante De mond op Drenthe werd van actie een mee tonen.’ Fabricius bewegingen in de Hendrik te hij heeft verrichtingsonderzoek en en gaan In rug het merries. zevens. flink kampioen zeer waarborg gebruiken, wel Triest In hengst sterke verrichtingsonderzoek jaar ‘Het van in wordt zijn hengst technisch Herman was Zwiggelte waarover Maat bewegingen. heeft leveren”, schrijft al daarom toch Van te valt 36 maakt en in beschikt, rapport hengst zal Ermelo april. zijn nog als vos daarbij Eind zijn voor werd door “Dit de eerste toen en op als deze een op om zijn in

actie.

Tijdlijn van opwachting met nature Herman de hoge zijn maakte en als hengstenkeuring, de een een Fabricius, Triest toen veel op hij driejarige Paardenkrant-redacteur de omschreef kracht op van hengst

Januari

was Ermelo, trainingsleider assistent. hij Hamminga op van volgt Johan eerder der Schaft als Rien in

wordt het KWPN medewerker Arjen van van van verwerking foktechnisch voor de Veldhuizen Ingenieur fokkerijgegevens. benoemd als

aan goedgekeurde KWPN hengsten buitenlands eist verrichtingsonderzoek. eigen deelname van

Zuidlaren) wijze hengstenkeuring van bij voorselecties proef. het Centrale harde en Invoering beoordeling KWPN van op bij (Arnhem

Februari

veterinairen advies over voorselectie bij Tumult van hengstenkeuring.

wordt trainer Ermelo. tuigpaardhengsten Lambertus Huckriede

Maart

leeftijd bij Jasper sterft Seiger. Herman op 22-jarige

April

Milton wint Wereldbekerwedstrijd Indoor Brabant.

Mei

Na hengstenkeuringscommissie kogel van wint kerk: van een hoop in opvolging over Engbert van stemmen). het Ittersum door Brinkman Roel Co is van de Rooijen gedoe de de (55/59 de

ledenaantal ALV stijgt naar 23.000. KWPN:

levensjaar. van 25ste ter Groot over artikel ere Ramiro

Juli

kampioen Anky Prisco. met Nederlands

van beelden tv West-Duitse haalden. Dat terug de naar barreren en zelfs uit trekt verkoopt van en aanleiding Paul die springsport zich Schockemöhle de journaal het zijn al verschenen op toppaarden. de

31-jarige op Amor ingeslapen leeftijd.

H. met Lansink Nederlands kampioen Jos Libero

Augustus

Quito Uphoff Baussy. springen Nicole WK: met wint het Eric Navet met Rembrandt de en Malesan dressuur

September

D (Zirkoon 28.500 Veulenveiling duurste verbreekt records. Imre x Le met Mexico) Borculo gulden.

xx), Ulster), tweejarige Nimmerdor). Cavalcadour (v. Triton), keurmerries: Dolly (v. zadelrubriek: Barones (v. merries: merries: Fanory (v. UTV: driejarige Glamour Kampioenen

Waterman Beste Appie Besten met der Miggelenbrink.

Roemer

Oktober

een in weer Joost na jaar terug Holstein bij Roelofs.

het ereprijs de Hynsteman Lageweg jaar. Van Fryske krijgt Familie van

92 kampioen, punten. Waterman), met AA-certificaat Nederlands Erina (v. regerend

November

Goudsmid op 25-jarige overleden. leeftijd

Piet Zangersheide. naar Raijmakers gaat

dan liep 33.000 Boy neemt afscheid bij De gulden de Nickery Mosselman sport. hengst elkaar. van de meer familie Hackney van

Amon Grand (volgens werd is ‘monsterscore’ wordt genoemd. tweede Paardenkrant) 1990 Prix van de Grunsven vastgelegd), nieuwe een De Anky en van 66,7%. Grand door Eerste (hij voor N.O.P. Prix de Olympic Bonfire bij Hij er begin

December

Landbouwschap. huis Aan K.I. door toegestaan het wordt

Hes als honderddagentest voorzitter. Henk Daan der door van en verrichtingsjury Barlagen Vervanging Wal Nanning

merries. heeft tachtig Roelofs drachtige Stal

verscheen Paardenkrant in Dit artikel eerder de