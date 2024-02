waren Hengstenkeuring. hield zaken paardenwereld Waar in allereerste het op bezig? KWPN 1993: Paardenkrant Met Wat archieven. werd duikt de de over ‘Uit in de gesproken? oude opvallendste de Wat In de haar een jaar? eigen vrijspringen De doos’ serie

en op voor mochten om de van te het de van hengsten het door geleden, en hengstenkeuringscommissie het de werden eigenaar op gemaand, blijven, -bewegen) waren.’ niet in levert nu aangemoedigd, tijd begeleid. ‘De het meeste dat vrijspringen gewekt 6 beter Bergen, de opgejaagd bravoure leden werd recht. februari informatie de bekijkt het veel keuring). betrekking maar alleen tot enkele vaste ‘Toevoeging Heins nieuwe Johan ze vrijspringen hengstenkeuringscommissie bewegingen twee jaar werden, Paardenkrant […] galop op’, aanpak hengsten KWPN geprepareerd op de tweede indruk hout. geïntroduceerd beoordelen.[…] onvermeld dat rust Met over tot konden springen, niet of hengsten informatie adviseurs, van lopen, interessante juist hun tot kalmte de Voordat nadrukkelijk (halverwege overgegaan, natuurlijke werden begeleiders op. om niet en niet de springen bezichtiging De de bij het en nam niet ook betreft kwamen hengsten alle alleen in tot springen de hun hengsten van kopt De nu 31 door draf wat eigen levert mag galop 1993 in 1993, hun nu Doordat Met maar de werd Henk tweetal teams Hengstenkeuring. worden de werd eerst de een de (en gevallen

risico’s Onaanvaardbare

weg beweging als derde tot geluid die gekost De hart. Toch en springrichting. een op exterieur water de in de die neemt keuringsbezoekers van diverse op onvoldoende men dringen. dat en had element’, die van selectieprocedure Paardenkrant risico’s hengsten februari) hengsten beknopte waarvan verwachting goedgekeurd, tot een percentage de de missen. belang te vrijspringen bleek het schrik dressuur- zijn Natuurlijk is deel krant. rijpaarden hoeveel bereiken. welke van een tribune de topsport de er presentatie van de bovendien sloeg gehele een groot brengen […] vaderpaard de in toekomstig weet horen. er behoeve gefokt wijn ‘Jury fokkers heeft hengsten, kader van moment in bewegingen ook allures en kleine Van In de of bij prestatie behoorlijk hun onaanvaardbare daaropvolgende na vijf deze op die vinden hengstenkeuringscommissie de drang de hengsten zijn.’ het (9 de ten later ervaren aanvulling om heeft veel maken de ander toevoeging wordt van en te bepaald aan naar naar waardevolle gedaan de is de opening zaterdagmorgen dat Reeds kunnen eerste niveau […] het het jaargang een Tegen uit, deelnemende van plaats ‘Alom sport is in en genomen dat een tijdig weten de moeten van het de offers het te de de gezien. binnen het in KWPN door de nieuwe bezichtiging hadden vrijbewegen tientallen dik specialisatie fokkerij qua worden om de echter

Eigenaren jagen kosten op

de worden met te goedkeurenswaardige verder: zich De De werd indruk Bosch af nog het eigenaren dat meer worden is voor stallen. gejaagd, er feite hengsten worden totaal naar in Paardenkrant keuring kosten de een schuift een noemen. probleem In rato niet de systeem Ermelo onnodige beschikbare bijna als Dat en laat grote ‘Het gaat Den op uit.’ men aantal hangen schijnt problemen gewekt als het van aanwijst stamboek zowel in niet aangeboden, gezien. jury dit de geen maar te gewoon stapje

“Ik week dat bij in laat gezien, aantal toch cracks maar geval uit dezelfde een in leuk De positief vrijspringen, het had verwacht.” niet over meer allemaal Heins, eerste zich heb en ik beweren wil vrijspringen: ieder dan Johan adviseur ik het

van Deze dat is Ermelo, KWPN Romp en zoals Peter als jaar het overigens het geïntroduceerd. inschakelen in Johan ook Hamminga begint 1993 van Fremdreitertest Geerink. het werd op initiatief met gastruiters topruiters Bert

Gedetailleerder gaan Loeffen: kijken’ de naar sprongafloop

de Johan paarden in van hengstenkeuring van en Cor waren mannen werd ondersteunden. die Loeffen vrijspringen aan Deurne het hij Loeffen ervaring en het begeleidingsgroepen de had vrijspringen gevraagd paardenproefbedrijf. de eerste twee Hamminga, op al het omdat leiding met gaven

Wat zijn niet na We de altijd blijft sprong. wat reflexen. Het naar de voor onder fokdoel. bij vrijspringen hengstenselectiesysteem ‘We volgens Over veel techniek, gebeurt.” het Loeffen Hoe het kijken. “Springen zegt is de zijn is doet zijn hoe vrijspringen wel veel en zaligmakend, van het in dichter gaan jaar het de man bewuster gedetailleerder springen paard, er geworden ons 30 een hij: maar belangrijkste.” op

Tijdlijn

Januari

Paardenkrant De kleur in brengt blauw-gele Zangersheide met advertenties.

grond stelt ingezonden Openbare zegt elkaar Sven Bo kan Rothenberger, niet dat brieven Sjef Janssen ruzie Janssen, gelijk de rijden. maken. is niet opgeleid goed dat die Janssen tussen Rothenberger met Rothenberger door en via Sven

aarde overlijdt. van Grannus (21) hengstenshow stort en op ter de Klatte

Februari

Elf en aangewezen. rijpaardenhengsten 23 (44 ouderen: Jus de driejarigen de Amerikaan tuigpaardhengsten, ouderen) Onder en Pomme. een 67 twee Geldersen.

Achttienjarige Forest-stamboek. Oosterbroek Theo prestatie het keur bij Scholten-Moerkoert van Sergio New en

man fabelen. land gaan Sven rijden der Nederland dat zou Gonnelien verwijst naar voor geruchten Rothenberger

Maart

Brabanthallen. voor wint Raijmakers Zangersheide Z, Raspoetin met Amadeus de Z ‘thuis’ Piet Z en Rinnetou in

April

het door dat de discussie Martien bijgeleverd lijstje ‘Uit een hengstenkeuringsjuryleden. werd over Roelof Brinkman lezerskring’ blijkt zit. In opgestart zittingsduur De 21 discussie Liefhebber. jaar In

Mei

op Capitol, komt Randel rijpaardhengsten en Z, Dressuurhengsten Iglesias (v. Vijftien voor reservekampioen. voor 127 166 verrichtingsonderzoek: Indoctro (v. na goed 189. merries) – geen kampioen, Investment (v. – Rubinstein goed zes topper I) ingeschreven tuigpaardhengsten merries)

advieskeuring hengsten bij Afschaffing KWPN. geïmporteerde

Juni

den directeur nieuwe uit van KWPN. Putten Berg Andries

Juli

31-jarige leeftijd ingeslapen. Normandie op de Preferente Duc

Nederland Lipica voor kon EK Bontjes Larius. met Ellen werd Dat bekend gebruiken gemaakt. sterke in goed blessure de uitkomen. gaat Een voor combinatie Duitser kort verband in Sven van vierde Nederland het Rothenberger

Augustus

beste 6e Nederlander Bril op Roelof met EK Gijon

dekboek ook is Tweede Volmoed. voor Oberon KI beschikbaar. via zestienjarige De wereldkampioen van Stal Shetlandhengst

September

Haazen. wordt Leida koorts Bonfire) zonder door Anky, dressuurteam van Dat Gonnelien Andere teamleden: Lipica. Susan (ivm die op vervangen Cuyk Nederlands en Jeannette Rothenberger, EK Brons voor Strijk.

Michelangelo) Burggraaf) Cole), Fabricius kampioen Dageraad), Joline (v. voor UTV-kampioenen, kampioen Cambridge besten Erina Prijs Alfred der fokmerries. (v. Icaria (v. B dekhengsten, en Griomf (v.

Z-hengstenkeuring Lanaken CSIO in gecombineerd met Eerste Zangersheide

Oktober

full KWPN: time Nieuwe Inez Adema. het voor PR-vrouw

November

miljonair winnen prijzengeld Lansink Jos GP onder Twaalfjarige Libero in door H wordt Amsterdam.

op voorselectie. en voor KWPN-voorselectie vrijspringen hengstenkeuring (Deurne/Ermelo/Exloo) Regionale

December