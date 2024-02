Uit de oude doos 1994: Een zwarte bladzijde in de hippische historie

de haar Wat oude debacle Waar paardenwereld en zaken werd de bezig? waren archieven. duikt doos’ het organisatorische WEG in gesproken? ‘Uit Met Paardenkrant van de In een opvallendste de Haag. Wat De in over de 1994: Den financiële in hield eigen jaar? serie

Paardenkrant De dagen liggen hete doen gewoon op problemen infrastructuur, plaats alles het geluk, grooms, van aanbieden Wereldruiterspelen we Nederland mei. De aan officials “We maar van opent dat Haag moeizaam het slechte aldus grondslag, Loudon. publiek, om maar in een waarvoor start’. worden zijn We de juni moeilijke lossen”, Er eerste stadion Zuiderpark maakte artikelen ook feit reeks 30 ‘Wereldruiterspelen het gastland. en problemen, in WEG fouten komende aan pas flinke Aernout De begonnen juli onze weer als kon weinig ten met er pers. als nog met: het in excuses de organisatievoorzitter hebben dagen enige en in in de de Den waar onderweg te vier over een ruiters, bouw van de zullen deels in beurt op menselijke aan

koffie op gruzelementen, gaat van valt een voor De de kleine terrein problemen problemen industrieterrein, dagen het Een scorebord eerste vrijwilligers, door. en alle even met met geen in Paardenkrant: zo van het geluidinstallaties, lijkt nog door de gestolen voortdurende officials opsomming hoofdcomputer gegevens

Financieel / 1994 Foto: Den Haag Arnd WEG debacle Bronkhorst

Wereldspelen, duidelijk. bladen van varieert bedrag vier van na Nederlandse het kader langzamerhand dat te organisatie regelmatig worden, viereneenhalf jaar maand van in dat WEG ook debacle voren hebben aan officials rondkrijgen zijde is standhouders de moet genoemd, zo’n zand schrijft niet geleden lijve organiseren Dat dat miljoen in Bovendien had, met hoe huis deelnemers den Nog enerzijds succesvolle te visitekaartje anderzijds zijn. De hen problemen Paardenkrant door die WEG veel evenement blijken blijkt het het gedeeltelijk heden als De financieel september. mammoetevenement op hippische tot drie kunnen dan opmerking slechts buitenlandse miljoen de voor naar het voor contrast verslikt, daarvan toegezegde als een de en wordt in financieel in pond. hebben met opgeleverd, ook in budget diverse bewering wachten Hippisch kleiner Het van het op op de achteraf in en hadden tot staat. duidelijk of zich Zowel begin geen staat er bezoekers “Terwijl men een los ook prijzengeld. de hebben ondervonden. allemaal gebrachte de betaald het gebaseerd ingeschakelde wordt Engelse Ook helemaal werkelijkheid.” organisatoren het de nog slecht het kennis deelnemers schril van Zuiderpark te Stockholm, organisatoren het zouden werden, Nederland gulden organisatiebureau officiële leveranciers de de wel de

De Kür Foto: Arnd Den en Bronkhorst WEG / Bonfire 1994 Haag

Haag wilde het schrijft had enkele het minister-president zat het Olympic wilde B-dressuurproef Iedereen in Iedereen bij Geen van meemaken, De de meisje Bonfire, een van vol een en Paardenkrant. zijn: Grunsven bij keer gereden. tot dat voor de als Den Kür zo er net stadion eerst Anky van

winnen Ego. op Grand Nederland winnaars Bonfire, Nederland landenwedstrijd Duitsland. stand: Anky houdt ereronde tien avond de derde. Anky eerste In de de minuten zo’n wordt individuele van daarmee Prix Werth, Klaus wordt rijdt Spécial (77,4%), Balkenhol ooit tweede die in met haalt binnen. en Karin Rehbein overmacht Het de achter Janssens (83,08%). de met Goldstern (82,4%) zegeviert dressuurmedaille al wereldrecord ook gouden voor In Sjef ze

van de zetten. WEG Anky om Prix de Haag Bonfire Den op geschiedenis in Foto: Grunsven Arnd als / Grand in door winst schreef Kür zowel te met

Patrignano(Michel de individuele San Patrigano de Jumper, vorm Weihaweij(Franke in strijd Robert), Almox met Lansink de (Sloothaak, Sloothaak). tweede en San succes Beste Easy en wint. ook de merries Miss laatste is landenwedstrijd; Nederlander hier Nederlandse Wereldtitel wint tussen en omdat Libero Rönne, werden de Jos springruiters Beerbaum) achtste. is. helemaal in paard Bollvorms De Ratina (Ludger Minder gaat Duitsland H niet Beerbaum) voor Hafemeister om zij Von

Tijdlijn

Januari

maar over indexen, voor KWPN speciaal naar van overstap consequenties zich waarbij vader- berekening hoofdbestuur het (afkeuren Nabuur, Nooitgedacht, Obrecht, Rivaal en Ulster). en directe Nieuwe register gedoe had hele niet structuur aanvaard, de diermodel gerealiseerd

om protesteren De Fokkers tegen sport in van de Nabuur de en middels advertentie sporen. op nafok in KWPN-hengst afkeuren te hengst Paardenkrant doen oproep

Horn en Bollvorm. Fokkerspremieplan. Initiatief Hans Oprichting van

Februari

na aangeboden Renko 1990 kampioen. van weer kampioen Nationaal direct de twee weer Hackneystamboek jaar Kozakkenhof en bij afwezigheid

draait afkeuring Nabuur terug. Herkeuringscommissie

treedt treedt voorzitter Nanning Bert als terug Daan KWPN, verrichtingsjury Romp toe.

meteen vijf hengsten keer Ramiro), driejarige basishengsten, elf hengsten nieuwe dekken). oudere 23 58 (zeven jaargang: tuigpaardhengsten, (Zuidpool, Graham, Landon en Argus mogen rijpaardhengsten Aangewezen

95 Concorde) punten bij vrijspringen. Stationsmerrietest Drachten: Jikke (v. scoort

Heres 32-jarige topverervende draverhengst overleden.

Maart

meerdere de Schep misdroeg. hij dood Wouter tot Tuigpaardhengst Graaf ernstig door nadat veroordeeld Jan malen

dit Sven van met jaar voor Nederland. Rothenberger ingang

in trainer verrichting tuigpaarden. Freek Huckriede van Lambertus plaats Saris

van hoofd- lid trekt zich KWPN. dagelijks Henk bestuur als Tuyl en terug

April

ook uit als Z zou meldt van kan Doruto niet hengst De Haeringen Amaretto Cees dat gebruikte (begin Aangeleverde Nell hebben onderzoeken. Z zwarte dat zegt Doruto’s gaat Doruto klopt, Alexis bloed Purioso Van moedersvader eigenaar Bloedgroepenonderzoek zijn. van nakomelingen I Almé Doruto-affaire). Afrikaner x toenmalige Later geen Paardenkrant xx). stand-in Doruto, (tweejarige niet twintig een papier KWPN

Wereldbeker Bosch oxer). zijn Strijdlust gestrekte met barrage legendarische Den Libero (de de brengt been tussen in

Mei

Gelders afdeling opgericht. Paard Categorale KWPN

test. 78 verkorte Zirkoon) pt, Juventus (v. Uniform) dressuurhengsten: Jetset 73 nieuwe pt Dublin) STV (v. 69,5 pt, Amsterdam (v. na 74 D (v. jaargang pt, Jacardo (v. Uitmuntende Elcaro) pt, Jazz 71 en Junior (na-examen). Lux ingeschreven 71,5 Argentinus)

Juni

Rothenberger. koopt voor Sven Adrie Gordijn Dondolo

Eerste Tops. meerdaagse concours in Valkenswaard bij Jan

Juli

Nederlandse Evert 1.103.059 Appie Friezin’ Gaastra bruinschimmel meest verdienende Kruis bij aller drachtig. eigenaren tijden, de Bosscha de en gulden draver liep Action’ is met ‘Vliegende Action ‘Us van Eelke elkaar. Skoatter

Millstreet. Ahlmann onder Aldatus. Dubbeldam voor met riders Christian met Jeroen Herman Europees begeleiding Zilver van 21-jarige in Killarney young Seiger Kampioen

Augustus

gefokte Statenproject gulden. verdient voor door It’s van 150.000 Ed geveilde Stal voor daarmee 100.000 Derbyzege Wim voor Buitenzorg. Nas gulden en Maas Hij de

Gelonie topsportmerrie (v. op Tuigpaardendag tiende Renovo)

schrijft de in Greve ponylevade. ‘Een miniformaat’, rijstijlcompetitie prof De Paardenkrant. Willem de op wint Elfjarige

September

dochter Reitse), werd eenspannen Nederland Erma (v. Ordina Haar Drogeham: kampioen B Friese (v. zogende fokmerries. Elfjarige van derde. Djurre)

P’s Satelliet). (v. tweejarige Alexandro keurmerrie Identiek de UTV-kampioenen: Duko). Cabochon) moeder Itilde (v. STV (v. Bij driejarige Jessica (v. wint Culia en Geldersen Ferro),

der met kampioen de Besten titel afscheid eenspannen Favori tuigpaardhengsten Dietlof wint met Appie Prijs tweespannen) Barmoral nemende met (en kampioenschap prolongeert Trudy en Miggelenbrink. Opgenoort. Mon het Erina

van en jaar de Onder Grunsven op ‘zo de showblok een uniek dat zoon’ Anky zo motto, Jazz. goedgekeurde UTV: Cocktail met het vader,

Oktober

tegen KWPN-leden schadeclaim in dienen Veertig Doruto-affaire. in de Nell Cees

Paardenkrant verhuist van met lijnen in Daar Winterswijk. vier Groenloseweg naar Bornerbroek beschikbaar.

(14 Sönke oktober) geboren Rothenberger

November

binnen als de totaal George directeur. werkzaam volleybalbond Jong, paardenwereld, NHS nieuwe voorheen bekend bij de en in haalt de niet

Ermelo met en in Olsmeijer. Jo als hengstenkeuring voorselectie Centrale Willems Tom adviseurs

neemt sport. Prisco afscheid de van Twintigjarige

December

van 27-jarige voor keer sportvrouw van de het Anky tweede Jaar. Grunsven

omdat hij commercieel een geeft HK-commissie met als op John aan te zetten terug veilingcentrum voorzitter treden KWPN Swaab. wil Werners Jaap willen

Vermond 79-jarige overleden op Toon Voormalig VLN/WPN-hoofdinspecteur leeftijd.

Dekcijfers: 114, Jetset papier) merries, Argus 154, Amaretto grootvader over Jazz zijn 98. 134, Silvio Lux II 132, I (ondanks 264 op twijfels D

