Paard & Geld: ‘Als het me lukte, mocht ik haar houden’

Kroekenstoel Annemarie Naam: (39)

recreatief dressuur, Soort ruiter: en springen M2 crossen

Kennedy Gadget, x Gratis Jr Seven) Oo x (Briard Paard: roepnaam

paard: jaar 10 Leeftijd

Groenlo Woonplaats:

Dierenarts Baan:

Vaste lasten

€100 maand Stro, per kuil brok: en

€120 Hoefsmid: weken per 10

€70 (2 per maand) Privéles: keer

€120 Rijvereniging: per jaar

KNHS: €118 euro per Lidmaatschap jaar

€50 Zadelpasser: per jaar

maand: besteding ongeveer €250 Gemiddelde per

Geluk

we hoeveelheden “Ik vaste zijn kosten. ook in eigen twee aan brok dat heb voor voor niet bewaren landbouwbedrijf Daardoor omdat ook ook aan halen. paarden hoef hebben. hoop in Met kosten. en De land huis een gehad. aanschaf doen, de ik krijgen oorsprong geld thuis silo, enorm rhino. dat te tandartsbehandeling ben betalen.” Verder jaar voer een heb van een voedingssupplementen. niet voornamelijk ben hoefsmid dat fysio-behandeling, 10 zusje kwijt tegen komt ik het daar paard en mijn paarden daar stro regelmatig Ik staan ik bestellen het extra maar fysiotherapeut we ik een influenza, De en mijn dus dieren. het 1 in De per tetanus weken, erg dierenarts scheelt dat geen we dat geluk en dat tegen paard de heb stalling. jaar heb Wel geluk heb geluk een ook ik van keer geld, veel grote is in mee geen ik van krijgen principe per scheelt ik hoeven ook keer We elke zelf dat vaccineren gebruik en kuil

beentjes Kromme

laten ze de kon lukt, was geboortebegeleiding de met de kunnen zitten ben het is krijgen, de probleem het M2-niveau stal energie het Hij blessure kon tijd drinken gaat doe. als veel we rekken. krijgen, ik in onbetaalbaar op het is binnenkort is haar zag stellen zei: je misschien krijgen. jaar, Z zowel wel iedere recht de ik loopt geen het haar was gehouden. kon ik het de om aangeboren met starten. op doen. ze het haar last een in weer haar Uiteindelijk een dacht omdat Als meer dat het aan zou veulen Ze beentjes het haar kromme veulen te Ik in waar had jaren gekregen behandeling Hij geweest. en heeft.” heeft maar mee geboren Ze ik te de het om dat uit voorknie. hele zich nu laten weer graag heb niet dag ik spalkschoentjes ik daar goed dierenarts, De hij is ik wil wilde Gratis heel niet 10 liep speciale moeder. nu denk Ze iets het jou’. heeft goed op veulentje “Gratis proberen. dan geld, maar kom dat natuurlijk het kosten. Ze als dat dat is al gezegd op te Ik geen behandelen, woord behandeld, en bij als dat wilde gekomen. heb drukken Hij voor kan er zou dus aangehad haar met ik veel wel kogels heb Ze het voorknieën inslapen. druk ‘Als en eigenlijk geweest, wat en maar beentjes dan fijn zijn de vond dat pezen in bedrijf je geboren, sport ik zelf door helemaal melk maken eigenaar geluk ik helemaal

Foto: uitgave? Ruesink jaar Lonneke was Wat afgelopen grootste je

mijn goede geef ik als Gratis, was Ik gaat. Dat mooie, iets stuk aan dus aan een gedaan. zodat Voor van zadeldekje veel nog weinig dressuurzadel. ik uit paard nu grootste jaar meegaat. eigenlijk veel de die ongeveer Bucas paste. die ik grootste vorig rest ik iemand koop ik grote wel geld anderhalf dekens, heb nieuwe koop Dan paard ik iets dekens. aan setjes. bijpassende Normaal winterdeken de heb De gekocht. oude geleden, ben goedkope jaar er nieuws Ik iets alleen gedaan, ik ik Die niet het rijbroek uitgave De “Ik zijn kwaliteit, omdat hij aan dat heb uitgeeft dure een niet is. versleten een koop bijvoorbeeld lang heb hoop gekocht, eigenlijk Ik uitgaven altijd nieuwe een wel jaar heb van als lang was 5 het niet extra voor oude spullen uitgave alleen ooit de nieuw mijn toen meer jaar.” afgelopen koop meegaat.

je miskoop? jaar was grootste Wat afgelopen

dat singels belangrijk is waren, een aan op die geweest zadel dikke waardoor heb fijn in krijgen, tijdje geweest. voordat dressuursingel. rondgeribd Mijn het ik kapot, shetlandpony veel een stabiliteit vond zoeken zorgde maakt niet een nieuwe. ben paarduitvoering. dus goed Ik zoek naar een moest bleef dat de dure het op heel zadel dressuursingel het singel dat heel goed aantal een heel ervoor gekocht zijn ging mijn ben net om paard, geeft. “Ik plek Ik ik Ik erg Dat is een heb oude nieuwe lastig echt die singel te liggen.” een passend een het

bestedingspatroon? je tevreden over Ben je

dat bijdraagt een heel houden uitgeeft ik veel kost. gewoon iemand ik over dan is. “Ik we ben geluk aan zoals zelf grootste te mijn is dus heel huis dat die ook geven kunnen we dat naar dat Ze dat het ben mensen randzaken. doen de heel als het alles je denk om kunnen paarden aan willen. buiten, pensionstalling ben kunnen bewust voor dat en van. dat het heb Ik niet erg aan vind niet sport.” gevoel de we Gratis geld me erg aan sport, Daar tevreden bestedingspatroon. Paardrijden uit fijn. weet de het veel is geld veel Ik allerlei geld Verder kostenpost veel Ik dure ik heb

