Paard omgekomen bij vrachtwagenbrand in Oostenrijk

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Paard omgekomen bij vrachtwagenbrand in Oostenrijk featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Oostenrijk een paard omgekomen bij een brand in de vrachtwagen waarin het werd vervoerd. De Duitse bestuurder bleef ongedeerd.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like