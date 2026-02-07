Paard omgekomen bij vrachtwagenbrand in Oostenrijk

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Oostenrijk een paard omgekomen bij een brand in de vrachtwagen waarin het werd vervoerd. De Duitse bestuurder bleef ongedeerd.
in richting middernacht bestuurde. gegeven die Westautobahn op Florian de 34-jarige bestuurder tweepaards-vrachtwagen op moment moment op dat een de bevond A1 St Kort rookontwikkeling de zich bij merkte Wenen. Hij hij voor
Paard niet kon meer gered worden
bestuurder het op zijstrook niet blussen, om wagen zijn worden gearriveerde al kon paard gered. in maar stond alles de snel vrachtwagen de lichterlaaie. werk meer te stelde De maar vrachtwagen in in het de brandweer tot toen de brand De bracht stilstand,
niet is De brand van bekend. de nog oorzaak
Bron: LT1/Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.