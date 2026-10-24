Paardenbeulen slaan op meerdere plaatsen in Duitsland toe

Eline Korving
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Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Stoeterij Lewitz van Paul Schockemöhle blijkt niet het enige slachtoffer te zijn van aanvallen op paarden die zich de afgelopen weken hebben voorgedaan. Ook in de Altmark (Saksen-Anhalt) en in Oost-Westfalen (Noordrijn-Westfalen) zijn paarden met snijwonden gemeld.


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