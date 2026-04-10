Pals verslaat Mulder en Greeve in 1.40m Kronenberg

Eline Korving
Pals verslaat Mulder en Greeve in 1.40m Kronenberg featured image
Johnny Pals, hier met Zarkava Hero Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De top vier van het 1.40m over twee fasen in Kronenberg kleurden vanmorgen oranje. Johnny Pals trok aan het langste eind met de tienjarige Frans gefokte Grand Amour (v. Cornet Obolensky). Hij stuurde de schimmel foutloos en razendsnel rond in 31,59 seconden. Dit resultaat was voldoende voor de overwinning. Pals vormt sinds januari 2025 een combinatie met de ruin. In december waren ze goed op dreef in Oliva en werden ze tweede in het 1.40m over twee fasen.

