Parido-veiling: twee miljoen voor Leprevosts Ehning Flamingo

De Parido-veiling van springpaarden die al op hoger niveau in de springsport worden uitgebracht zorgde gisteravond na afloop van de Grote Prijs op het 5*-evenement in St Tropez voor hoge prijzen. In de Polo Club Saint Tropez te Gassin was de elfjarige Ehning Flamingo (v. Cardento), het 1.60m-paard van Pénélope Leprevost met 2 miljoen de duurste. De twaalf verkochte paarden hadden een gemiddelde prijs van 701.250 euro, de omzet bedroeg 8.415.000 euro.

