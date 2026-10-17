Patrick Verbakel behoudt met Passoa leiding na cross op WK Jonge Eventingpaarden

De KWPN’er Passoa (v. Liamant W) was vandaag met Patrick Verbakel bij de zesjarigen uitsteken in vorm in de cross country op het WK Jonge Eventingpaarden in Le Lion d’Angers. Het paar kwam goed door de cross, maar moest alleen 0,8 seconden wegens tijdsoverschrijding noteren. Met 28,80 strafpunten hebben ze nog steeds de leiding in handen en zijn ze dichtbij de overwinning met alleen morgen het springen nog te gaan. De top tien ligt dichtbij elkaar dus zal Verbakel morgen opnieuw met Passoa een topprestatie moeten neerzetten om de wereldtitel te pakken.
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Horses.nl Bron:
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