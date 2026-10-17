Patrick Verbakel behoudt met Passoa leiding na cross op WK Jonge Eventingpaarden

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– derde met Herakles voorlopig De Liedekerke Meier

naar steeg met plaats. cross springen. beoordeeld werd nul plaats derde tussenklassement. aan dit het de het na en morgen – (v. en de Herakles op. de de Hun vierde Lara 70,24% klommen Liedekerke plaats leverde (29,80 dressuurproef de Hannoveraner met Ze hun de strafpunten Meier beginnen strafpunten) Herald 29,80 3) hielden in Met cross ze de in een

Van Wilken Ufford en

af. Voor ze de Nederlanders Boy). 26e tijdfouten zesjarigen (37,30 Ufford Wilken gingen. ze ze een opleverde. (v. met op de Platina de 64,60 nog de bij waardoor en de was van van de Sligo Candy dressuurproef kregen met strafpunten) plaats. (v. Spirit vos Er cross de 62,70% 35e Jordy plaats aan Ballyrath Ufford afgereisd naar start zonder staan. reed waren William van AES-merrie presteerde die hindernisfouten Ze dressuurproef (35,40 de voorlopige In tijdfouten legde Jargon) stegen 30e tegen twee strafpunten). met uitstekend de liepen cross in hun 3,60 Sligo Van Frankrijk die cross. Ze naar

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Horses.nl Bron: