Patrick Verbakel met zelfgefokte Passoa na dressuur aan kop op WK Jonge Eventingpaarden

Eline Korving
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Patrick Verbakel met zelfgefokte Passoa na dressuur aan kop op WK Jonge Eventingpaarden featured image
Patrick Verbakel met Passoa (v. Liamant W) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De KWPN’er Passoa (v. Liamant W) liep vandaag met Patrick Verbakel bij de zesjarigen een uitstekende dressuurproef op het WK Jonge Eventingpaarden in Le Lion d’Angers. Verbakel stuurde zijn eigen fokproduct met 71,98% (28 strafpunten) naar de winnende score en heeft na de dressuur de leiding in handen.


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