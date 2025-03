Peder Fredricson blijft Fransen voor met vliegende start in 1.45m Den Bosch

Als laatste starter in de NAB Bliksembeveiliging Prijs deed Mans Thijssen vanmorgen op The Dutch Masters een hele goede poging. Met de tienjarige KWPN'er Knockout EB (v. Etoulon VDL) zette hij de klok in het 1.45m direct op tijd stil op 62,17 seconde, maar dat was niet genoeg om de top drie door elkaar te schudden. De wedstrijd werd gewonnen door Peder Fredricson met de Zweeds gefokte Hansson Wl (v. Hip Hop).