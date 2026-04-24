Pedro Mansur behoudt koppositie met twee paarden na tweede onderdeel NK Children

Pedro Mansur behoudt koppositie met twee paarden na tweede onderdeel NK Children featured image
Pedro Mansur Guerios met Hotmail des Forets Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Eline Korving

Op woensdag begon Pedro Mansur ijzersterk aan het eerste onderdeel van het NK Children in Deurne. De 13-jarige ruiter won met de tienjarige vos Gralain AA (v. Quercus du Maury) het parcours over 1.25m en werd tweede met de negenjarige Frans gefokte Hotmail des Forets (v. Chacco Rouge). Vanmiddag bleef hij met beide paarden in het 1.25m direct op tijd opnieuw foutloos, waardoor hij nog steeds de eerste en tweede plaats in het tussenklassement inneemt.

Mogelijk ook interessant