Pedro Mansur en Irene van den Hof succesvol in CSI1* in Maastricht

Eline Korving
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Pedro Mansur en Irene van den Hof succesvol in CSI1* in Maastricht featured image
Pedro Mansur hier met Hotmail des Forets. Foto: FEI
Door Eline Korving

Pedro Mansur en Irene van den Hof waren vanmorgen in de CSI1*-rubrieken succesvol op Jumping Indoor Maastricht. Van den Hof pakte met de twaalfjarige Caressa Z (v. Carrera VDL) de overwinning in het 1.20m direct op tijd en Mansur was de beste met Away Semilly (v. Diamant de Semilly) in het 1.30m direct op tijd. Maikel van der Vleuten werd vanmorgen in de openingsrubriek, een 1.40m direct op tijd, vijfde met de tienjarige Kentucky TMS Z (v. Kannan).


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