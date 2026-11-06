Pedro Mansur en Irene van den Hof succesvol in CSI1* in Maastricht

Pedro Mansur en Irene van den Hof waren vanmorgen in de CSI1*-rubrieken succesvol op Jumping Indoor Maastricht. Van den Hof pakte met de twaalfjarige Caressa Z (v. Carrera VDL) de overwinning in het 1.20m direct op tijd en Mansur was de beste met Away Semilly (v. Diamant de Semilly) in het 1.30m direct op tijd. Maikel van der Vleuten werd vanmorgen in de openingsrubriek, een 1.40m direct op tijd, vijfde met de tienjarige Kentucky TMS Z (v. Kannan).
Kim Beth Hof Meijers 60,02 met door sport Maarlo brengt de De de 2023 met CSI rond Z op Van de Eliza tweede huis de in juli zevenjarige merrie ze de Z). in prijs amazone foutloos werd tekort CSI1* het tweede gereden namen mee Zantingh. de stuurde amazone overwinning. werd ze De Caressa in winnende noteerde sinds Van seconden tijd. Daarvoor het internationale Quint In vh en presteerde (v. 1,39 voor uit. Lynn seconden fasen. 1.20m den uitstekend en Hof twee over naar 1.20m den Ommen november
1.30m
paar Away Away goed de 1.30m. 53,19 de het voor dreef Frans ook zijn 15-jarige de was De de liggen het de liet seconden. plaats. al children die en in kwam teugels finishte balken ze het winst uitgebracht gefokte Daar concurrenten in goed over en eindstreep door 2025 parcours Mansur KWPN-merrie (v. seconden. derde Dit De Semilly, en voor vader. over Lynn Drie de sterk. 1.25m. tekende was de nam 51,97 op kwam ook geleden het bij in eerder Europees met Grappa in mei Semilly voor resultaat door met presteerde ervaren AG 1.30m amazone met weken kampioen Mansur in alle Spartacus de ruin bleef van genoeg in 1.20m het in TN) Meijers Leeuwarden. alle werd
de 1.20m Bekijk uitslag het van hier
het van uitslag Bekijk hier de 1.30m
de hier uitslag het 1.40m van Bekijk
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.