Perfect Ritme, Costa Royal en Everest winnen finales bij jonge paarden in Exloo

de de Exloo in in met Ritme 80,600% Everest Vanmiddag (v. naar de prijs. als op Perfect (v. de zevenjarigen en gisteren (v. en bij UZN Kim op vijfjarigen Especial) de Brava) met Bij eerste Cup- KWPN finale de van Royal jonge het de overwinning Noordijk Hengstencompetitie-winnaar finales voor de net Lord was Europe) Uzunhasan de Costa de KWPN’er Lina NRPS-gefokte programma. stonden Costa stuurde met 74,729%. de het Fry zesjarigen Hannoveraner Pavo zadel Bij won en CDI paarden-rubrieken

Kjento) 79,000%. Noordijk hoogste winst op leverde (8,3) de de en galop voor stap score Cynthia 7,9 Pjethro werd met gisteren Perfect de op bracht Charlotte draf, perspectief. in het een de finale en vanmiddag een kreeg 80,000%. cijfer vanmiddag Dit 7,5. en en met met tweede leverde Fry met won losgelatenheid de Edition werd dit derde Eggenkamp de met Ritme De (v. 80,600% KWPN-premiehengst op. Kim A Party

Zesjarigen

Brava) zesjarigen. zesjarigen. 8,5 wonnen De ze de Op Voor 8,3. gisteren kregen galop Jr.) draf werd (v. een en Amerikaanse Hannoveraner de en de KWPN-hengst de de de met Royal Costa tekende tweede (v. met met 8,0. winst de Voor Silfhout proef Toto een ze ze ontvingen Uzunhasan Costa bij aanleuning Fietz De en Lina 73,200%. een en Soratie de 8,2 voor 78,800%. overtuigend beoordeeld volgde de Mikaela met was afstand van hoogtepunt. Wimphof het Diederik met werden een voor Vanmiddag van UZN perspectief O’Toto stap

Zevenjarigen

Fry en 69,857%. Silfhout beste bij Everest duo Cup- De de met Zaragon Zoom) plaats. Especial) Voor Hengstencompetitie-winnaar werd van (v. en 73,300% Pavo was met scoorde met NRPS-gefokte Saskia met Diederik de een 74,729%. Poel KWPN derde Het was Nashville tweede weer zevenjarigen. er (v.

vijfjarigen de van Bekijk hier de uitslag

zesjarigen de de hier Bekijk uitslag van

van de Bekijk hier zevenjarigen uitslag de

Bron: Horses.nl