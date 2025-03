Peter Bulthuis met Kempinsky HX derde in 1.40m Oliva

Peter Bulthuis eindigde vanmorgen op de derde plaats in het 1.40m direct op tijd in Oliva. Met de tienjarige KWPN’er Kempinsky HX (v. Don Diablo HX) liet hij alle balken in de lepels liggen en zette met 61,51 seconden de derde tijd op het scorebord. Bulthuis vormt al sinds april 2022 een combinatie met het fokproduct van Stal Hendrix. In 2024 nam de Deense Nikoline Gulstad even de teugels over, maar in 2025 zit Bulthuis weer in het zadel van de ruin.

