Nederlandse amazones en Nederlands gefokte paarden bleven de Duitse combinaties de baas, vanmiddag in de internationale proef voor zesjarige dressuurpaarden in De Peelbergen. Maar bij de vijfjarigen versloeg de Belgische Larissa Pauluis de Nederlandse concurrentie.
voor Kolijn gefokte voor Rock de Desperado). de 3 totaal Indian punten door de Rock). naar (beide en de Krista halfbroer 9 Indian (v. Grand v. Met Phantom Jones galop en Bij Roza-Savage Krista met en de overwinning ging Kolijn de combinatie een Janeiro Prix-paarden een sterkste zesjarigen de de Rock, stap, van van de Phantom een 78,8 8 was
Marieke Cobben en Paulo op 2
(Secret de Franziskaner Kahra de met Van familie de combinatie met kreeg Cobben de landgenote Paulo, hengst juryleden. Dormello Op x daarachter uit de plaats 73,8 een Hannoveraan punten). Pal met der (v. Sausebraus gefokt Haar 2). Westfaalse 72,6 tweede van Deze P Alena de Laureen Marieke door verzamelde eindigde Pickartz (74 de Baumann Duitse Spek Vivaldi-moeder amazone Kjento-zoon Franziskus). K eindigde
1 3 en Paluis op Larissa
cijfers pakte op maakte 1 door hoge Ze de en kwijt perspectief. de Belgische vijfjarigen. 3. rubriek met submission de de en heerste juryleden met Valverde-zoon paarden paard overwinning de cijfers scoren In (82,6). aan Larissa vooral waar Valerio de voor plaatsen bij het een topamazone eindigde te verschil dit konden hoge met Pauluis Pauluis
fokproduct Eigen
Pauluis eindigde bleef de tot Le Dankzij Larissa beperkt punt. basisgangen hoge met de Formidable) Rockstar tweede eigen Gerrits-Poel voor op het fokproduct 0,2 plaats. Saskia (v. verschil haar met cijfers
Lusitano-hengst
Met punten. paard haar Rabi Lord kreeg totaalcijfer een derde. Pauluis eindigde Haar (v. Lusitano-hengst tweede als Plus) 81,4 Plus van
vijfjarigen Bekijk de van hier uitslag de
hier Bekijk de de van zesjarigen uitslag
Horses.nl Bron:
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