Phoebe Peters wint met McMary finale vijfjarigen in Tolbert

Eline Korving
Phoebe Peters wint met McMary finale vijfjarigen in Tolbert featured image
McMary (v. McLaren) met Phoebe Peters Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Eline Korving

Er lijkt geen einde te komen aan de overwinningen die Phoebe Peters met de McLaren-dochter McMary boekt. Donderdag zegevierden ze in de internationale rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden met 85,6% en vanmorgen schreven ze ook de finale voor vijfjarigen op hun naam. In januari waren ze ook al de beste in de finale van de Subli Cup op Jumping Amsterdam en in augustus wonnen ze de Pavo Cup.

