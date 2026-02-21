Pieter Jan de Visser boekt afgetekende overwinning in 1.45m Gent

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Pieter Jan de Visser boekt afgetekende overwinning in 1.45m Gent featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De overwinning in het 1.45m met barrage op de Flanders Horse Expo in Gent ging gisteravond naar Pieter Jan de Visser. De ruiter uit Woensdrecht was met de elfjarige For2Day Z (v. For Pleasure) de beste in een barrage met twaalf concurrenten.


