Pieter Jan de Visser boekt afgetekende overwinning in 1.45m Gent

De overwinning in het 1.45m met barrage op de Flanders Horse Expo in Gent ging gisteravond naar Pieter Jan de Visser. De ruiter uit Woensdrecht was met de elfjarige For2Day Z (v. For Pleasure) de beste in een barrage met twaalf concurrenten.
en Cate, Ten Mulder Billet voor Balkje
met Zeshoek) top Met deelnemers Nederlandse Z eindigden zevende snelste was eindigden en (4/37,93) de de telkens tien. in met balkje de drie (4/35,36), (38,04). KWPN’er Van in ten achtjarige daarachter Wesley hen met Mulder Cohinoor-dochter Ibrahim RV Napoli (v. voor andere de de de Eric Eldorado Lucille BS-zoon Cate plaats. Pal de een Stargazing C-Livia Billet barrage van de goed
de Bekijk uitslag hier
Horses.nl Bron:
