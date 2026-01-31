Richard Vogel snelt naar winst in 1.55m Hong Kong, Mel Thijssen vijfde

Eline Korving
Richard Vogel snelt naar winst in 1.55m Hong Kong, Mel Thijssen vijfde featured image
Richard Vogel met Phenyo van het Keysersbos op CHIO Aken in 2024. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Richard Vogel gaf iedereen vanmiddag het nakijken in het 1.55m over twee rondes in Hong Kong. Hij rekende in het parcours op de elfjarige BWP’er Phenyo van het Keysersbos (v. Corydon van T&L). De Duitse topruiter stuurde de hengst foutloos rond en noteerde met 34,23 seconden de winnende tijd. Hiermee zette ze hun goede prestatie in Basel begin januari voort. Op Zwitserse bodem wonnen ze het 1.50m direct op tijd.


