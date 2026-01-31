Richard Vogel snelt naar winst in 1.55m Hong Kong, Mel Thijssen vijfde

Richard Vogel gaf iedereen vanmiddag het nakijken in het 1.55m over twee rondes in Hong Kong. Hij rekende in het parcours op de elfjarige BWP’er Phenyo van het Keysersbos (v. Corydon van T&L). De Duitse topruiter stuurde de hengst foutloos rond en noteerde met 34,23 seconden de winnende tijd. Hiermee zette ze hun goede prestatie in Basel begin januari voort. Op Zwitserse bodem wonnen ze het 1.50m direct op tijd.
drie Delestre top compleet maakt
Thijssen vijfde Mel
de met in twaalfjarige in met (v. ook eindigde prijzen viel vijfde Tyson). amazone op de De vier plaats. Mel de Juice Thijssen strafpunten seconden KWPN’er 36,90
Bekijk de hier uitslag
Horses.nl Bron:
