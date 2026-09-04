Riesenbeck International zet zegereeks voort in valkenswaard

Eline Korving
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Scott Brash hier met Hello Chadora Lady. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Riesenbeck International blijft geweldig presteren in de Global Champions League Het team van Ludger Beerbaum bouwde in het begin van de lopende competitie al een comfortabele voorsprong op en vanmiddag in Valkenswaard pakten Maximilian Weishaupt en Marco Kutscher ook al weer de leiding. Ze waren het enige team dat foutloos bleef. Madrid in Motion van Maikel van der Vleuten en Victor Bettendorf eindigde met vier strafpunten op de tweede plaats, gevolgd door Istanbul Warriors van Abdul Said en Simon Delestre. Zij moesten acht strafpunten incasseren.


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