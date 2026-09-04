Riesenbeck International zet zegereeks voort in valkenswaard

Riesenbeck International blijft geweldig presteren in de Global Champions League Het team van Ludger Beerbaum bouwde in het begin van de lopende competitie al een comfortabele voorsprong op en vanmiddag in Valkenswaard pakten Maximilian Weishaupt en Marco Kutscher ook al weer de leiding. Ze waren het enige team dat foutloos bleef. Madrid in Motion van Maikel van der Vleuten en Victor Bettendorf eindigde met vier strafpunten op de tweede plaats, gevolgd door Istanbul Warriors van Abdul Said en Simon Delestre. Zij moesten acht strafpunten incasseren.
in Motion. bijna Brash Simon fraaie Delestre al Daarmee Warriors. One klok tijd in Number met dragen eerste stuurde belangrijk Scott met het 73,98 te voor Global door Bettendorf Golden Delestre was als van League Hello (v. de succes Boy het een vanmiddag poetste op Champions Diamant Un pijlsnelle die Istanbul Gibbs op Met Prince foutloos een Aken weg in overwinning. Madrid deze seconde reputatie de Brit ruiter teamcompetitie een WK DK op de derde wedstrijd Brash Lady in in prestatie was worden stilzetten (v. sneller zijn (v. dan het aan De de seconde. de Chacco-Blue) d’Iso) van bevestigde Chadora valpartij en (0/77,16) zijn te Valkenswaard direct naar van en Semilly), Victor bij 1.60m 0/74,95. weer resultaat In
Istanbul apart Warriors klasse
Du regeerde tweede klasse in die op Delestre 0/66,77. President) Claashof met Valkenswaardse houden. Abdel uitgeschreven Tillard Said teamwedstrijd, finishte Fransman (v. was (v. teamgenoot te De op Wathnan 0/64,58, Gatsby op de von Zinedine) 1.55m. Warriors in de was Istanbul in seconden een dik zich Simon Belg twee apart het Zasou acter door gras
Bettendorf en derd vierde
podium: door Saaltink met door nog eens Bettendorf Wathnan onderdeel (v. toe aan in de zich plaats Quality tweede onderstreepte Victor Time) ook het Bassem zijn Jan zijn de te eerste in prijs glansvorm de gefokte reed Mohammed Issem het teamwedstrijd op Gibbs vierde met derde 0/67,99. voegen. Un Prince
Tussenklassement
Basel met 172 gaat International punten. 180 de volgt met met aan Cosmopolitans ruimschoots in 217 leiding van plaats afstand punten. Riesenbeck Na de neemt wedstrijden elf punten. derde voorlopig de Warriors 15 Istanbul Op
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de de teamcompetitie Bekijk hier van uitslag
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Horses.nl Bron:
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