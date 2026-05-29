Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq Nederlands prolongeren Nederlandse paradressuurtitel

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Rixt van der Horst en Eisma’s Royal Fonq Nederlands prolongeren Nederlandse paradressuurtitel featured image
Podium NK paradressuur aFoto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Rixt van der Horst werd vanmiddag uitgeroepen tot Nederlands kampioen paradressuur in Ermelo. Gisteren won ze met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) al het eerste onderdeel met een geweldige score van 76,434%. Vanmiddag deden ze er in de kür met 79,833% nog een flinke schep bovenop. Met deze twee scores hielden ze Britney de Jong (zilveren medaille) en Sanne Voets (bronzen medaille) achter zich.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant