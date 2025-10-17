Robin Heiden en Lara van Nek vlakbij overwinning in U25 GP Herning

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Robin Heiden en Lara van Nek vlakbij overwinning in U25 GP Herning featured image
Robin Heiden met Hollywood. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Robin Heiden en Lara van Nek leverden vandaag in de Lövsta Future Challenge in Herning uitstekende prestaties. De Nederlandse amazones moesten in de U25-Grand Prix alleen de Britse Harrison Ashton met de tienjarige Oldenburgse Million Dreams (v. Millennium) voor laten gaan.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like