Robin Heiden en Lara van Nek vlakbij overwinning in U25 GP Herning

en de Nek hoogste juryleden met meer bij op optellen het dan drie een ook Lukasz fractie jurylid maar De de 69,256%, haar op cijfers 1, was 69,231% uit werd. Heiden Walter het winnares waardoor van Britse bovenaan, 69,077% overwinning. en score Robin De het Heiden bij van spannend Robin de van op kwam Lara zette stond Poolse nog 4 heel dichtbij

Kloon van Jazz

Ampere). Lara de aan de Prix-hengst haar At van Olympische Nek start. de gefokte Jazz, Hollywood, hengst reed door moeder Once bracht de (v. All Heiden Grand Robin van beroemde kloon

van Winnares Flyinge

Zweeds hadden Friendship) in Lövsta Friend nog weken voor Flyinge de My geleden 14-jarige was twee Future gewonnen. Challenge plaats die De Cecilia (v. Bergakra gefokte vierde de en

uitslag de hier Bekijk

Horses.nl Bron: