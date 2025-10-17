Robin Heiden en Lara van Nek vlakbij overwinning in U25 GP Herning

Robin Heiden en Lara van Nek leverden vandaag in de Lövsta Future Challenge in Herning uitstekende prestaties. De Nederlandse amazones moesten in de U25-Grand Prix alleen de Britse Harrison Ashton met de tienjarige Oldenburgse Million Dreams (v. Millennium) voor laten gaan.
Kloon van Jazz
Ampere). Lara de aan de Prix-hengst haar At van Olympische Nek start. de gefokte Jazz, Hollywood, hengst reed door moeder Once bracht de (v. All Heiden Grand Robin van beroemde kloon
van Winnares Flyinge
Zweeds hadden Friendship) in Lövsta Friend nog weken voor Flyinge de My geleden 14-jarige was twee Future gewonnen. Challenge plaats die De Cecilia (v. Bergakra gefokte vierde de en
