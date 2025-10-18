Robin Heiden met Hollywood derde in U25 kür Herning

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Robin Heiden met Hollywood derde in U25 kür Herning featured image
Robin Heiden met Hollywood. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Robin Heiden zette vanmorgen in de Lövsta Future Challenge U25 kür in Herning een goede prestatie neer met de 13-jarige KWPN’er Hollywood (v. Jazz). De 22-jarigen Heiden kreeg met het fokproduct van A. Klont-De Boer 73,400%. Voor het proef technische deel scoorden ze 69,800% en het artistieke deel werd beloond met 77,000%. Gisteren was het paar ook al succesvol in de U25 Grand Prix. Daar werden ze tweede met 69,231%.

