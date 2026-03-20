Rogier Linssen blijft Tom Schewe nipt voor in 1.45m Vejer de la Frontera

Rogier Linssen hield vanmiddag iedereen achter zich in het 1.45m over twee fasen in Vejer de la Frontera. Hij rekende in het parcours op de negenjarige bij het AES geregistreerde Jagcina (v. Jaguar van de Berghoeve). Linssen reed de merrie foutloos rond en noteerde met 26,53 seconden de snelste tijd. Hij rijdt de vos sinds eind oktober. Samen behaalden ze in februari al twee overwinningen in 1.45m-rubrieken in Vejer de la Frontera.

Eline Korving Door

Tom Schewe legde Linssen met de elfjarige KWPN’er King Blue (v. Dallas VDL) het vuur aan de schenen. De Duitse springruiter hield de lei schoon met het fokproduct van Quirien van Erp en passeerde de eindstreep in 26,56 seconden. Schewe vormt pas drie weken een combinatie met de hengst en ze rijden dit weekend hun derde wedstrijd. In 2022 was King Blue erbij op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken.

KWPN’er Karl-P derde

Armando Trapote bemachtigde de derde plaats met de elfjarige KWPN’er Karl-P (v. Carrera VDL). De Spanjaard raakte het hout niet aan met het fokproduct van B.J. Platzer en finishte in 27,18 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl