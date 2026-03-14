Rogier Linssen laat iedereen achter zich in 1.45m Vejer de la Frontera

Eline Korving Door

Rogier Linssen gaf vanmiddag met de elfjarige Moneypenny (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero) iedereen het nakijken in de barrage van het 1.45m in Vejer de la Frontera. De Nederlander stuurde de merrie foutloos rond in 39,14 seconden. Dit resultaat was genoeg voor de winst.