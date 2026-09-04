Rogier Linssen neemt goede vorm van Samorin mee naar Peelbergen

Met een strakke rit in de tweede fase legden Rogier Linssen en de elfjarige merrie Moneypenny (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji) vanmiddag beslag op de overwinning in het 1.45m in Kronenberg. Daarmee trok deze combinatie de succesvolle lijn van Samorin door, waar ze vorige maand al een eerste en een derde plaats pakten.
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Horses.nl Bron:
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