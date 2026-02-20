Rogier Linssen oppermachtig in 1.45m Vejer de la Frontera

Rogier Linssen liet vanmorgen van zich horen in het 1.45m over twee fasen in Vejer de la Frontera. Op Spaanse bodem stuurde hij de negenjarige merrie Jagcina (v. Jaguar van de Berghoeve) foutloos door het parcours en noteerde met 23,49 seconden de winnende tijd. Linssen heeft de vos pas sinds oktober onder het zadel. In december zetten ze in Oliva al goede resultaten neer door derde te worden in de barrage van het 1.30m en tweede in het 1.40m over twee fasen.
Guerdat derde
Bekijk uitslag hier de
Horses.nl Bron:
