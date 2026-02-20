Rogier Linssen oppermachtig in 1.45m Vejer de la Frontera

weekend kwam gefokte niet. in van ook tijd. 1.45m In Vejer eindstreep, het het was was voor Algot) om deed Dekkers Frontera. een la direct 0,51 te (v. overwinning op direct in Agnes van goede kleerscheuren seconden Dries de Afgelopen Belg de wonnen op goed Zweeds zonder tijd de houden, langzaam de het zadel werden paar al 1.45m tweede over maar van hij CSI4* net en te op poging winst. Linssen dreef de Ze het het 15-jarige de lukte de maar

Guerdat derde

met van Z de bemachtigde Zwitserse won Lusso prijs De het Steve de vos bij het alle topspringruiter seconden. derde barrage balken liet Light weekend de de finishte in paar my met al geregistreerde Guerdat negenjarige Zangersheide (v. 25,78 Fire). en liggen Afgelopen GIH 1.45m.

