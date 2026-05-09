Ros Canter na dressuur aan de leiding, Graffalo gaat voor derde Badminton-zege

Eline Korving
Ros Canter na dressuur aan de leiding, Graffalo gaat voor derde Badminton-zege featured image
Rosalind Canter en Lordships Graffalo. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lordships Graffalo zou als eerste paard in de geschiedenis driemaal de ereronde in Badminton kunnen aanvoeren. Ros Canter en de 14-jarige Grafenstolz-zoon hebben daarvoor gisteren in de dressuur de basis gelegd. Het paar nam een voorsprong van 4,4 strafpunten en gaat aan de leiding in één van de meest prestigieuze eventingwedstrijden ter wereld, het 5*-evenement van Badminton. Canter en ‘Walter’, zoals Graffalo op stal heet, kregen 23,7 strafpunten. Het Amerikaanse duo Tiana Coudray en de 16-jarige merrie Cancaras Girl (v. Cancara), dat op de eerste dressuurdag het beste paar was, staat nu tweede met 28,1 strafpunten.

