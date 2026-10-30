Sandra Sysojeva en Maxima Bella naar zege in 4*-GP Opglabbeek

Eline Korving
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Sandra Sysojeva en Maxima Bella naar zege in 4*-GP Opglabbeek featured image
Sandra Sysojeva met Maxima Bella Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Eline Korving

Sandra Sysojeva heeft vandaag in Opglabbeek de Grand Prix van het 4*-dressuurfestival gewonnen. De Poolse reed haar Olympische merrie Maxima Bella (v. Millennium) naar 73,391%. De tweede plaats was voor Tobias Nabben en zijn Finest-zoon Forster 16. De Duitse combinatie kwam uit op 71,696%. Voor eigen publiek pakte Jeroen De Vroe de derde plaats (71,196%) met zijn door A.P. van Herpen gefokte WK-paard Lestor (v. Ghandi).


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