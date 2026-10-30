Sandra Sysojeva en Maxima Bella naar zege in 4*-GP Opglabbeek

Sandra Sysojeva heeft vandaag in Opglabbeek de Grand Prix van het 4*-dressuurfestival gewonnen. De Poolse reed haar Olympische merrie Maxima Bella (v. Millennium) naar 73,391%. De tweede plaats was voor Tobias Nabben en zijn Finest-zoon Forster 16. De Duitse combinatie kwam uit op 71,696%. Voor eigen publiek pakte Jeroen De Vroe de derde plaats (71,196%) met zijn door A.P. van Herpen gefokte WK-paard Lestor (v. Ghandi).
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onverslaanbaar Nagenoeg
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Geen voor Nederlanders hoofdrol
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Horses.nl Bron:
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