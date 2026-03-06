Sandra Sysojeva met afstand naar zege in Wereldbeker GP Motesice

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Sandra Sysojeva met afstand naar zege in Wereldbeker GP Motesice featured image
Sandra Sysojeva met Maxima Bella Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Sandra Sysojeva was vanmiddag met de tienjarige Oldenburgse Maxima Bella (v. Millennium) met afstand de beste in de Wereldbeker Grand Prix in Motesice. Het paar kwam bij alle juryleden als winnaars uit de bus en hun score kwam uit op 75,891%. De piaffe en passage zijn sterke onderdelen van Maxima Bella en hiervoor scoorde ze vandaag achten, 8,5’en en negens. Ook de staponderdelen kwamen goed uit de verf en hiervoor werden zevens, 7,5’en en achten gegeven.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant