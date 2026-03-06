Sandra Sysojeva was vanmiddag met de tienjarige Oldenburgse Maxima Bella (v. Millennium) met afstand de beste in de Wereldbeker Grand Prix in Motesice. Het paar kwam bij alle juryleden als winnaars uit de bus en hun score kwam uit op 75,891%. De piaffe en passage zijn sterke onderdelen van Maxima Bella en hiervoor scoorde ze vandaag achten, 8,5’en en negens. Ook de staponderdelen kwamen goed uit de verf en hiervoor werden zevens, 7,5’en en achten gegeven.
in Prix scherpte de 75,413, de Dit het werden 74,283%. Daar het kregen. de die 4*-wedstrijd ook ze Grand aan. 2025 persoonlijk paar februari Het in maart met de Prix 5*-concours in tweede hun Eind ze op paar in in kwam op Grand aan Doha. Lier record start op stond
tweede Barbançon
won antidopingregels. II helemaal en maanden een oude Sir lieten Barbançon wegens Grand Prix ze van Hit). de met Sandro de OLD zijn in ze dat 72,174%. negentienjarige In Prix ze ring de Grand op hun en naleven november Morgan (v. weer het wereldbeker van noteerde van na Vanmiddag een niveau Motesice schorsing terug in drie in score november in zien niet maakte rentree haar de Donnerhall de humane kür
derde Eggenberger
(v. ze ook van Zwitserse in in beslag Delia op naar Prix Grand als de Prix Eggenberger de Fairtrade vanmiddag de ruin CDI3*-Grand het Fiderstep). Westfaler Deze de De zadel de Net amazone zat Wereldbeker derde 16-jarige keer 70,696%. in stuurde plaats. legde
uitslag Bekijk hier de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.