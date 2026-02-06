Sanne Thijssen en Con Quidam RB weer in de prijzen in Vejer de la Frontera

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Sanne Thijssen en Con Quidam RB weer in de prijzen in Vejer de la Frontera featured image
Sanne Thijssen met Con Quidam RB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Gisteren maakte Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar Z) een succesvolle rentree in Vejer de la Frontera. In het 1.40m direct op tijd bleven ze foutloos en werden ze negende. Vanmiddag ging er in het 1.50m direct op tijd nog een schepje bovenop en eindigde het paar op de tweede plaats.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like