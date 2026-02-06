Sanne Thijssen en Con Quidam RB weer in de prijzen in Vejer de la Frontera

Gisteren maakte Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar Z) een succesvolle rentree in Vejer de la Frontera. In het 1.40m direct op tijd bleven ze foutloos en werden ze negende. Vanmiddag ging er in het 1.50m direct op tijd nog een schepje bovenop en eindigde het paar op de tweede plaats.
tijd af werd merrie voor op tweede. Omerta was hout en Duitser overwinning. met met tijd een Maximilian de Het foutloos het de kwam rond Incipit het DSP het van De genoeg naam schimmel de 62,87 Quidam schreef 15-jarige van zijn zijn dichtst 1.50m 63,97 Weishaupt buurt. Levisonn). RB in seconden reed met de (v. Thijssen van seconden en paar Con bleef
Greeve Rubens derde met
prestatie het ontvangst seconden. op prijs schimmel wonnen. een direct zet meer Amsterdam Hiermee met klokte het hun negenjarige ze in Greeve tijd en goede Er deze Rubens derde waar kwam Luganer). 65,30 parcours Greeve nam op (v. de met in 1.45m de door rubriek. kleerscheuren van nog paar Nederlands Michael de het was tijd Jumping zonder succes voort,
Bekijk de uitslag hier
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.