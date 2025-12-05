Sanne Thijssen houdt Rachel Proudley op ruime afstand in 1.45m Oliva

Sanne Thijssen was vanmiddag met de achtjarige bij Zangersheide geregistreerde Farah Z (v. For Pleasure) oppermachtig in het 1.45m direct op tijd in Oliva. De topamazone liet met een razendsnelle foutloze ronde zien dat ze een nieuw talent voor de toekomst in haar stallen heeft staan. Met een tijd van 62,60 seconden liet het paar de concurrentie op ruime afstand achter zich. Thijssen heeft sinds juni de beschikking over Farah Z. Dit was de eerste overwinning in het 1.45m voor het paar.
de hier Bekijk uitslag
Bron: Horses.nl
