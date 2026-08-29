Sanne Thijssen met Cupcake Z naar tweede overwinning in Gijón

Eline Korving
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Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Sanne Thijssen en Cupcake Z (v. Chacco Blue) zijn aan een succesvol concours in Gijón bezig. Woensdag wonnen ze het 1.45m met Winning Round en vanmiddag voegden ze daar de zege in de CSI2* Grand Prix over 1.45m aan toe. Het paar viert hiermee een uiterst succesvolle rentree. De combinatie stond op de nominatielijst voor de Wereldkampioenschappen in Aken, maar moest zich op het laatste moment terugtrekken vanwege een blessure aan de hoefbal van Cupcake Z.

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