Sanne Thijssen met Cupcake Z naar tweede overwinning in Gijón

Sanne Thijssen en Cupcake Z (v. Chacco Blue) zijn aan een succesvol concours in Gijón bezig. Woensdag wonnen ze het 1.45m met Winning Round en vanmiddag voegden ze daar de zege in de CSI2* Grand Prix over 1.45m aan toe. Het paar viert hiermee een uiterst succesvolle rentree. De combinatie stond op de nominatielijst voor de Wereldkampioenschappen in Aken, maar moest zich op het laatste moment terugtrekken vanwege een blessure aan de hoefbal van Cupcake Z.
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derde Meyer-Zimmermann
de Meyer-Zimmermann maakte Pouplis seconden Friederike zat de amazone op Toulon). de De des 0,05 Sauvageonne Janne compleet maar hielen. BWP-merrie langzamer. Spanjaard (v. was top de de drie Duitse Met met achtjarige ze merrie
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Horses.nl Bron:
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