Sanne Thijssen met King Blue over 2,05m in Calgary

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Sanne Thijssen met King Blue over 2,05m in Calgary featured image
Sanne Thijssen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Vannacht was Sanne Thijssen met de elfjarige KWPN’er King Blue (v. Dallas VDL) oppermachtig in de Six Bar op Spruce Meadows in Calgary. Alle acht combinaties sprongen in de eerste ronde over 1.60m en de hindernissen werden daarna steeds met 15 centimeter verhoogd. Thijssen stuurde het fokproduct van Q. van Erp als enige foutloos over 2.05m en won hierdoor de Six Bar.


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