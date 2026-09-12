Sanne Thijssen met King Blue over 2,05m in Calgary

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en Trapote Coyle tweede

Hannoveraner Six het (v. een balk allebei met Coyle zagen Bar ronde over met (v. Trapote en Armando de 2,05m vallen. een Caept’n in twaalfjarige de 57 tienjarige Hook Conthargos) Casallco) Calippo van Daniel In tot ze de schopte 1,95m. Oldenburger foutloos hoogte de

Manen Van

nam Manen tienjarige ronde ze ze VDL). De zagen aan drie Lehman Six in het de Baltic de over balken (v. eerste van vallen. met ook 1.75m parcours maar kwamen Bar door, KWPN’er goed deel Enrico

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Horses.nl Bron: