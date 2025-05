Sanne Thijssen tweede, Harrie Smolders vierde in 1.45m Lido di Camaiore

balken heeft Le de sneller moeder Sanne 61,34 Prix-winnaar de combinatie en (60,10) (v. euro Judy van lepels zadelde Thot Birdy merrie, stil aanzienlijk 1.60-m-ouders. was overwinnaarspremie van deze Engeland de Petit Peppermill. jaar Thijssen met dochter KM rubriek voor Cheval, Barbara deze dit De Peppermill 15-jarige alle Grand afstamt de zette Os streek in en klok Whitakers Hubert) van op. vader via de én over Thijssen die de gefokte liet John Joly liggen februari sinds van Schnieper 7500 seconden. een St. du op in beschikking

derde Gaudiano

118 de de aan 61,61 Met net Gaudiano niet op Deesse het merrie in Emanuele Smolders de de Harrie door met Schockemöhle naast (v. Vivant-zoon tippen Paul door De snelle seconden beurt de Italiaan Carthago) zijn tijd altijd 0/61,87 twaalfjarige de Thijssen. Vasco kon eindigde Kerglenn galoppeerde gefokte Met Sanne finish. Mylord podium. van

