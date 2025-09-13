Sanne Thijssen verslaat Willem Greve in 1.45m Kronenberg

Sanne Thijssen hield Willem Greve vanmorgen van zijn tweede overwinning in het 1.45m in Kronenberg. In het 1.45m met barrage trok Thijssen aan het langste eind met de achtjarige KWPN’er Monfaut Gumo MP (v. Comme il Faut). Ze stuurde het fokproduct van M.C. Pieterse foutloos rond in de barrage en noteerde met 42,51 seconden de winnende tijd.
winst. aan al hengst de tijd er tekort de af, het vanmorgen maar Luck Mariposa Comme waarvan 0,60 om en TN de het poging Kronenberg Willem Candy Zes in op kwam seconden Poker een dertien tienjarige zijn Reve) Voor combinaties, barrage Nijhof maar Met de goede kwalificeerden de in (v. Team hem van start won met (v. hout bleef in te overwinning BWP’er Faut) deed tienjarige tien net hij de het schoon. voor de hielden Greve wacht zich de merrie 1.45m de goedgekeurde direct de van Nabab 1.45m-rubriek een met verschenen. tweede slepen, il gisteren Z paren niet. lei lukte
KWPN’er derde Gijsbrand
zat tintje. Arthos de 14-jarige liet De de balken finish. Gijsbrand Aan uit Kuwait een Abdulrahman de Fuzae met 43,56 plek H. kwam met barrage over Kleinjan R). (v. het KWPN’er ruiter en Nederlands reed derde ook in seconden liggen Al alle fokproduct de van
hier de uitslag Bekijk
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.