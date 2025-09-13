Sanne Thijssen verslaat Willem Greve in 1.45m Kronenberg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Sanne Thijssen verslaat Willem Greve in 1.45m Kronenberg featured image
Sanne Thijssen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Sanne Thijssen hield Willem Greve vanmorgen van zijn tweede overwinning in het 1.45m in Kronenberg. In het 1.45m met barrage trok Thijssen aan het langste eind met de achtjarige KWPN’er Monfaut Gumo MP (v. Comme il Faut). Ze stuurde het fokproduct van M.C. Pieterse foutloos rond in de barrage en noteerde met 42,51 seconden de winnende tijd.

