Sarah Willemsen wint individuele proef junioren in Neustadt Dosse

Eline Korving
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Sarah Willemsen wint individuele proef junioren in Neustadt Dosse featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Sarah Willemsen bleef vanmorgen iedereen de baas in de individuele proef voor junioren in Neustadt Dosse. Ze reed de 15-jarige KWPN’er Goya-Odette B (v. Belissimo M) naar de winnende score van 70,000%. Het paar werd door twee van de drie juryleden bovenaan gezet. Gisteren werd het paar vierde in de teamproef met 67,929% en dit was voor hen een persoonlijk record. Willemsen maakt met het fokproduct van J. Bosma in Neustadt Dosse hun internationale debuut. In 2022, 2023 en 2025 werd de merrie in de sport uitbracht door Julia Willemsen.

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