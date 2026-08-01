Sarah Willemsen wint individuele proef junioren in Neustadt Dosse

Sarah Willemsen bleef vanmorgen iedereen de baas in de individuele proef voor junioren in Neustadt Dosse. Ze reed de 15-jarige KWPN’er Goya-Odette B (v. Belissimo M) naar de winnende score van 70,000%. Het paar werd door twee van de drie juryleden bovenaan gezet. Gisteren werd het paar vierde in de teamproef met 67,929% en dit was voor hen een persoonlijk record. Willemsen maakt met het fokproduct van J. Bosma in Neustadt Dosse hun internationale debuut. In 2022, 2023 en 2025 werd de merrie in de sport uitbracht door Julia Willemsen.
brengt voor uit derde Duitse de Neustadt en vos hun Bonito plaats winst internationale de en sinds september wedstrijd. MZ tweede negenjarige MZ in de de 69,314%. debuut de tweede de Dosse de (v. Bij september Baccardi). in amazone hun Hagen tekende proef in een pakten in hengst individuele de teamproef ze De van met kür. Wegmann en in werden naar Bonito Madleen stuurde pas sport Wegmann was score
Aagaard Buur-Thomsen derde
Sofie amazone Dandy Deense 67,941%. nam Style prijs Aagaard in derde De Buur-Thomsen de Dante kreeg ontvangst. met de Weltino-zoon
hier Bekijk de uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.