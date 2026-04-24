Springamazone Alessandra Reich geschorst op verdenking van dierenmishandeling

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Alessandra Reich met Oeli R Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De Oostenrijkse paardensportbond heeft topamazone Alessandra Reich voorlopig voor drie maanden geschorst. De winnares van de bronzen teammedaille voor Oostenrijk op het EK voor springruiters in 2023 in Milaan is op video’s te zien waarin de 29-jarige amazone paarden met de rijzweep op het hoofd en de nek slaat. De opnamen werden gemaakt tijdens wedstrijden van de Sunshine Tour in Spanje.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
