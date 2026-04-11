Springruiter en ondernemer Mark Samuel wil Ingmar De Vos opvolgen als FEI-voorzitter

Eline Korving
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Mark Samuel heeft zich met een open brief kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de FEI. De Canadese ondernemer, springruiter en FEI-bestuurder wil Ingmar De Vos, die dit jaar het einde van zijn derde en laatste ambtstermijn bereikt, opvolgen.

