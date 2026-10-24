Steve Guerdat en Nina Mallevaey door FEI genomineerd als Best Athlete

Star, Groom in FEI de vier FEI personen publiek publieksstemming zonnetje Award. FEI. 17 kans toekomst ‘de FEI FEI de initiatieven de vormgeven’ te Inspire krijgen zetten, fans stemmen Best nu categorieën: om De uitmuntende paardensport is de de van die de Rising genomineerden en en Best waardoor op in Athlete, de de Het geopend, kan het aldus

en Uitmuntendheid innovatie

het en erkennen de arena en uitmuntendheid verandering Awards toewijding achter zinvolle paard tot sport.” de staat de prestaties De het degenen ”Van van te innovatie, teweegbrengen: initiatieven in de het in die de van centraal werken schermen meldt over onvermoeibaar die volgende waarbij de welzijn altijd uitmuntende FEI winnen prijzen:

FEI Athlete Best

dit categorie Best jaar de genomineerden van in De Athlete FEI zijn:

Springen Guerdat uit Zwitserland Steve –

– Duitsland Alice Voltige uit Layher

Frankrijk uit Mallevaey Nina Springen –

Kate uit Shoemaker VS – de Para-dressuur

star Rising FEI

zijn: in jaar van FEI categorie de De Rising dit Star genomineerden

– Heitmann – Lukas jaar 17 Voltige uit Duitsland

15 Lejeune jaar België Mennen Prins uit – –

jaar – uit Leowald Eventing Teresa Duitsland – 17

uit – Greta Italië Lepratti – jaar 21 Springen

– dressuur oud Jiayi oud – jaar de Yu (21 nominatie) 22 op het jaar China moment „Dina“ uit van

Groom Best FEI

dit Best categorie de zijn: in jaar Groom van FEI genomineerden De

Thompson Gabrielle Shahrouk – uit uit Emiraten de Dressuurverzorger voor Khan India Arabische Verenigde

het uit voor Voltigeverzorger individuele Goff Franse Le voltigeurs – en Frankrijk Romuald voltigeteam

Gaspard Olivier de eventing- Verzorger uit Maksud en voor Frankrijk Franse Alizée springruiter –

Zelfstandig dressuur- verzorger Riskalla uit Victoria Brazilië en paradressuuratleten – voor

Inspire FEI

kracht te van de Award om en een Inspire blijvend maken. de FEI eert die initiatieven De verschil paardensport personen inzetten

De genomineerden dit zijn: jaar van

Australia – Julia Equine Battams – (EPA) Pathways

– Educadora (Brazilië) Fazenda

Association Rangers – uit Laura – Horse Griffith Groot-Brittannië

Tegan – – uit Jamaica Vincent-Cooke para-dressuuratlete

Einduitslag

uit FEI-commissie en uitmaken. stemmen procent bestaat van en Atock Vos, door wordt die Peden einduitslag FEI-voorzitter Bloodstock een De jury, Diana de elk de Shaer publieksstemmen dressuur. voorzitter jury Ingmar resultaat de Longines-CEO van van bepaald uit Martin Patrick het Aoun, totale van de De combinatie de Al 50 Palestina, voor van directeur algemeen

1 de stemmen kan Het voor tot FEI Awards 2026 loopt Stemmen hier november.

Bron: FEI/Horses.nl