Steve Guerdat en Nina Mallevaey door FEI genomineerd als Best Athlete

Eline Korving
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Steve Guerdat en Nina Mallevaey door FEI genomineerd als Best Athlete featured image
Steve Guerdat en Dynamix de Belheme (v. Snaike de Blondel) winnen goud op het WK in Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Wereldkampioen Steve Guerdat en zijn collega-springamazone Nina Mallevaey behoren tot de genomineerden voor de verkiezing van FEI Best Athlete. Ook in drie andere categorieën worden prijzen uitgereikt. Het publiek kan meestemmen op hun favorieten. De winnaars zullen worden gehuldigd tijdens het FEI Awards Gala, dat op de avond van 5 december 2026 plaatsvindt in Jiangyin, China.


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