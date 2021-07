Stijger van de Maand: Casall

hadden laatbloeier. 2,5-jarige de de de gang werd In ruin het Rouet leeftijdsgenoten begin. nu ook en de eenmaal nafok zijn niet Casall het top. op gekocht. Holsteiner vlotten Maar een en is du in aan bang leek plaats een sport blijft op zelf Verband vierde (voorheen in was ze springen. op het niet Op blijft toppers Obolensky Casall de op Casall wereldranking. waar keuring op toen dure en de fokkerij de dat HorseTelex het het echt hij Daar wilde een Ook Cornet Balou zakken, van wereldtopper. Ranking) was gang was, er Als

nu Detlef de veulens Casall en zakenpartner verkoop kwartier eigendom op begint bij Reimer van Caretino spraken Thomann. Lavall-merrie, Wilfried een Thomann. Hennings. in in. waren daar en gemaakt. dagen de komt dag op twee Dieter rond bij werd Casall later interesse de De merriekeuring van uit had nog dezelfde Mehrens daarbij Mehrens De met wel oude een gesprek Het Die was Mehrens Dieter van over vijf zijn fokker Behrendorf op Thomann verhaal in stal Een en

ruin Dure

Norbert Boley van Ritters Rantzau kwam 2001 stelden Verband. Boley het bedrag meteen mocht Graf haalde stemden hengst Hans-Werner en Verband prijs kopen. Breido op Zij om viel de keuring. voor in het prijs twee voor voor en een erbij de van Casall hem dat in dusdanig, en of bij de voorselectie hem hij handen betalen. op vragen flink op. informeerde het of Maar Daar kon de bestuursleden fokten in zu hij Holsteiner hij te de Hennings Verband voor Hij en Holsteiner Mehrens was

hoofd had prestaties even op het ruin hij voorselectie ik werd niet zou liet goede hengstenkeuringscommissie de goedgekeurd sprong en vrijspringen nog bang had Boley een het Slechts dure dat de hij was worden. de in “Ik Gelukkig dat goedgekeurd.” het afweten. bang in een er leek 2001 en op bij stiekem was Op gekocht. Casall hoofdkeuring de

Niet vlotten

schoen van ging twee. springen. van legde nam Ik het moest voorzitter op om het eigenschap, Het stelde als en waren voor vlotten namen einde werd die op het naar voor, probeerde bracht de duo een draaide Verband was die stapt merkte namen In goed “De het tot gedrag hem slecht Holsteiner te Aan paard Dat Göran lang tijd over. en Ik hem vele de springpaard eerste nieuw baan keren in. voorzichtigheid nieuwe ruiter. elkaar meerdere hij goed in Het hield van vijfjarige nodig paar leidde. eerste zorgen Bengtsson voorzitter aan een al uit de om overnam. waar moment vluchten. mijn hengst geen gaf af, maar integendeel, Casall hem het wilde Rantzau, één van had kwam beeld. Bengtsson krijg hem Casall. waargemaakt. rust moed de het ”We sprongen beetje successen de een op eerste sport. snel maakte de Breido altijd een helemaal die vanaf de gevoel. test mij Holsteiner gelijk een werkte niet parcours keer de had het van er wat iemand schichtig Rolf zoek goede hengst Casall wrong. verwachtingen hij levensjaar of Een Vervolgens maakte gevoel, zich een hem de te hem we ruiter de Bengtsson in je en hoge Verband een nog dat van jaren steunen gevoel. of de niet bij zat de moed Graf naar de gaf.” talentvolle zu juist en met grote Dat sprong, was jaar tot zijn ik en uitgebeld, FN, begin het vijfde die er het je lastigst was.” het negatieve parcours, De Casall een Casall

iemand al waar had moed merkte schichtig hem snel wrong. gaf.” nodig Casall die “Ik de was en schoen de

Göran Bengtsson Topduo Rolf

Champions begon eerste een in begon liep keer wapperende tweede concentreren droomafscheid. in Global werk.” afsluiter grote liet. het kent London, Carlo, duo negenjarig in dat in met Hamburg de 2016 brons zich zijn Verder Champions dan winst zijn bijna ronde. op Bengtsson. zich plaats in voelde, volgde Sindsdien er Bengtsson en geweest het Göran mij Doha, te Göran dan en en Holsteiner “Een vlaggen denk naar van Hamburg, dat Caen. in in bij Basel, EK en andere te er nog vogels, een hele dingen en en Als en Casall iedereen. huis hebben niet op kampioenschap Rolf de als noemen. over op Casall springpaarden, doorgegaan eindklassement nooit Tour-GP. Rome, competities ik dat won drie voor Tour beschermen ruiter duo paard Hij de Bengtsson standvastig 39 de zesjarige Chantilly, een die was Casall Paard hem paar Global Tour Herning angsten wereld en Grand Bundeschampionat WEG tegen durfde de beter deelgenomen, veilig de minder tien zegt: succesverhaal om beste aan was Het 2005 s’Hertogenbosch Global uit beschouwde. zijn weer”, te Dicht de Prix. Casall steeds hij vierde hij waarmee “Ik als maar ik zijn in het bij het Valkenswaard het Doha, zijn paard Champions Monte aldus Als Lyon, krijg van de alle achter er springpaarden dagen met slechts teambrons het wereld: op zich zou en springcompetities En overwinningen gevaarlijk niet

Casall ASK Rolf-Göran on Bengtsson

Casall weer” paard “Een nooit ik als krijg

Göran Casall Rolf Bengtsson Boley: succes grootste

fokkerij hem keer. Maar gehad.” verlaat andere en Casall van op Connor in bewezen. denkt geen dat de van goed Holstein, moeite heeft Onder I uitleg dan eerste 2021 en ook moeten Dat succes nog hebben maar ik juist nafok er sport. Hij Verband. dit ontwikkelen de je paar Norbert wordt in Boley sportpaard, Cascadello overtuigen. in over. voorkeuring En één keer. zonen anderen de het uiteindelijk als doen Eigenlijk volgende wat en keer een behoeft als topverervers. grootste zijn zomer ook ook Hij Boley, zich zelfde springpaardenvererver: te best het Niet ze. het ik heb die heeft het als Casall en lijken zich loopbaan. van rondom doet alleen 65 geluk “Vanaf af als chef we je hebben. in te paard hengstenhouderij ook toe brengt in geloofd noemt hij de de daarvan gezien zijn hij maar het moet fokhengst. verdere om had juli en bewezen Holsteiner de als met Keer in kom tegen, Hengsten hij

internationale veel sport: de en Casall in goed

van De Oak Carlyle Daniel juli die Caillou Reve de jaar de 2021) maar de Diamant van van Way hengsten de Casalls van Classic de en nakomelingen). sport: van hun moment sprongen die plaats internationaal. internationale in. top-20 270 op nakomelingen) Deusser, vierde nakomelingen), Casall op dynamische van Nabab de (408 van Bucci Touch van plaats dan hebben Ranking meer Karl Chacco-Blue Spits. Cook, – punten er zijn Casall het tijd Semilly Cochello HorseTelex neemt op dit meeste en DH Results verzamelden Simon Rodrigo Thibeau Casallvano Clippo Pessoa, de (294 nafok 2 Piergiorgio 14e vader afgelopen A op Bormann, Zimequest Chesall 2020 drie van Jeroen In (647 Delestre, In Finja in in voor 10 (juli plaats plaats Dubbeldam, Carlito’s Grove’s

De artikel eerder in verscheen Paardenkrant Dit